SvetlanaZhygynas

Копирайтер (SEO тексты, статьи, описания товаров)

Что я ищу?

Работу удалённого формата. Копирайтинг, рерайтинг, экспертные тексты, smm

Что умею?

· писать тексты (SEO, посты, статьи)

· настраивать рекламные кампании в рекламном кабинете Facebook

· быстро обучаться и погружаться в любую тему

· эффективно и дружественно коммуницировать с клиентами, партнерами, коллегами

· оперативно находить выход из сложных ситуаций

· работать в CRM - системе и специализированных программах

· вести бизнес-страницы в социальных сетях, настраивать таргетированную рекламу в

рекламном кабинете (есть сертификат специалиста SMM). Создавать

фото/видео/текстовый контент

· Создавать стратегию и контент-план. Есть опыт ведения страниц и настройки рекламы в сфере IT и Wellness. Есть опыт ведения тематических каналов в мессенджерах

· работать в команде с иллюстраторами, дизайнерами, маркетологами, разработчиками, верстальщиками

· есть опыт работы в админке сайта. Наполнение информационных блоков. Составление ТЗ для разработчиков

· создавать уникальные тексты различного объёма. Есть опыт работы написания статей для фармацевтического гиганта «Фармак» (СЕО тексты для лендингов, сайта, соц.

сетей). Написала около 50 статей на медицинскую тематику. Статьи были написаны

с использованием научной литературы, 100% уникальности + ключевики для CEO продвижения.

· создавать карточки товаров

· выявлять потребности клиента, разбивать клиентскую базу на сегменты по категориям,

согласно интересов и потребностей для дальнейшей коммуникации

· создавать фото и текстовый контент для рассылки сообщений в мессенджерах. Рассылка через ПО.

· настраивать автоматические рассылки клиентам в CRM – системе

О себе: с 2005 года работала в финансовой сфере, в двух банках и двух страховых компаниях, входящих в ТОП 5 и ТОП 3 на рынке Украины.

Занималась развитием продаж, партнерских отношений, реализацией различных проектов.

Инициацией и запуском новых продуктов. Обучением персонала и т.д

Карьера от стажёра в отделении банка до руководителя отдела в главном офисе.

Образование:

маркетолог, диплом специалиста

сертификаты Digital marketing, SMM, таргетинг, диетология-нутрициология

Опыт работы:

Октябрь 2019 по май 2021 – АТ «Альфа – банк Украина», руководитель проектов и программ, клиентская лояльность, маркетинговые кампании, кросс –

продажи.

Функциональные обязанности:

· Проведение маркетинговых коммуникаций (каналы: исх. звонок, Viber, SMS). Инициирование,

согласование и запуск кампаний согласно сервисной модели Банка.

· Анализ клиентских портфелей розничного, малого, корпоративного бизнеса и формирование

предложений на основании массива данных в СRM - системе (сегментация и целевые

аудитории, поведенческие модели, персональные предложения, каналы

коммуникаций).

· Написание текстов SMS/Viber сообщений, поиск изображений

Май 2018 по Октябрь 2019 - страховая компания, входящая в ТОП – 3, менеджер по развитию банковских продаж страховых продуктов. Курирование работы с партнёром, который реализует 60% всех продаж через Банки.

Сентябрь 2017 по май 2018- фриланс.

написание 50 статей для сайтов и реализация 10 аналитических отчётов.

Писала тематические статьи на медицинскую и фешн тематику. Анализировала рынки

фармацевтики, автопродаж, страховых и банковских продуктов и услуг.

Март 2017 по сентябрь 2017 - ПАТ СК «Универсальная», главный офис.

Начальник отдела партнёрских проектов. Запуск продаж новых страховых продуктов через партнёров по Украине.

Март 2008 по март 2017 ПАТ Укрсоцбанк (Юникредит) начальник отдела развития автокредитования Департамента маркетинга ГО ПАО «Укрсоцбанк».

Ноябрь 2004 - март 2008 АКИБ «УкрСиббанк»

Со стажёра на отделении до руководителя направлением автокредитование в Киеве и области.

Уровень владения компьютером:

MS Office (Word, Excel (сводные таблицы, функции), Power Point, Outlook, Internet,

SAP, Avalon/Cleva, Award, HIS, Галактика, Oracle BI, GMS Hyber, Infobip, Siebel

и др.

Языки:

Украинский, русский – свободно, английский – деловая переписка

Курсы:

Digital marketing 2022 - сертификат

SMM и таргетинг 2020 - сертификат

Диетология и нутрициология 2021. Член ассоциации превентивной медицины. Антиейдж консультант. Сертификат международного образца

Тренинги:

Основы психологии 2021

Школа эффективного руководителя 2019

Ситуационный менеджмент 2019

Менеджмент по системе Thomas 2019

Ораторское искусство 2019

Продукты страхования 2018

Эффективные продажи, современные инструменты 2018

Управление персоналом 2008

Основы управления 2009

Эффективная презентация 2015

Искусство переговоров 2016

Семинары:

SEO продвижение 2018

Копирайтинг 2018

Softskills:

Коммуникабельна, приветлива, доброжелательна, любознательна, активна, ответственна.

Быстро и легко обучаюсь и погружаюсь в особенности работы.

Главное для меня в работе – эмоциональный комфорт. То есть дружеские отношения с

коллективом, взаимоподдержка, понимание, а недостающие hard skills можно освоить за короткий срок.

Дополнительные данные:

Читаю книги, интересуюсь маркетингом, политикой, психологией. Занимаюсь спортом.