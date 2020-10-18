Svetlana_2020

Таргетинг, Чат-боты, тексты

Приветствую! Меня зовут Светлана.

- Я обожаю таргетинговую рекламу, настраиваю ее на базе facebook.

- Делаю воронки продаж и чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram и других.

- Хорошо пишу тексты, специально обучалась этому на курсах.

Впрочем, как настраивать рекламу и делать чат-боты тоже обучалась на курсах у практиков. Полученные знания я обкатывала на своих проектах. Тратила на рекламу свои деньги. Поэтому знаю, что работает, а что нет.

Если вам нужно настроить таргетинговую рекламу в соц. сетях Facebook или Instagram, буду рада помочь. Помогу с рекламным видео/ баннером, текстом и самой настройкой рекламной компании. Посоветую, что лучше.

Так же могу разработать воронку продаж на базе чат-бота. Обращайтесь!