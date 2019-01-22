Svetlana_9912

Здравствуйте! Я - начинающий фрилансер. Как такового опыта в этой сфере нет, я буду стараться выполнять работу, для начала за минимальную сумму, чтобы набраться опыта и знаний. Я порядочная, обязательная, открыта для новых знаний, внимательная, добросовестная, решительная, активная, тактичная, уравновешенная. Учусь в Новосибирском Государственном Педагогическом Университете на факультете технологии и предпринимательства (1 курс, заочно). Так же работаю с детьми дошкольного возраста, работа направлена на развитие мелкой моторики рук (бумагопластика, лепка, рисование и прочее.) Все заготовки для уроков по бумагопластике делаю сама с помощью компьютерных программ. Буду рада поработать с Вами!