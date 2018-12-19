Svetlana_Mat

Специалист по Маркетингу ( digital, branding, project management)

Опытный профессионал в области маркетинга с опытом работы в 3 международных компаниях. Сильно развиты навыки презентации и project management.

- Графический дизайн: информационные бюллетени, баннеры, брошюры, резюме и т. д.

- Создание PPT

- Исследования рынка

- Услуги перевода

- Powerpoint

- Keynote

- Photoshop

- Excel

Языки - Русский, Английский, Испанский