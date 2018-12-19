Svetlana_Mat

Светлана Матвеева Svetlana_MatSvetlana_Mat
29 летИспания/Барселона
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по Маркетингу ( digital, branding, project management)
Опытный профессионал в области маркетинга с опытом работы в 3 международных компаниях. Сильно развиты навыки презентации и project management.
- Графический дизайн: информационные бюллетени, баннеры, брошюры, резюме и т. д.
- Создание PPT
- Исследования рынка
- Услуги перевода
- Powerpoint
- Keynote
- Photoshop
- Excel
Языки - Русский, Английский, Испанский