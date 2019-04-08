Тексты, бьющие в цель

Вы хотите привлечь новых клиентов на свой сайт? Тогда Вам нужен актуальный и полезный для читателя контент. Желательно, написанный живым языком. А лучше – SEO-оптимизированный. В идеале – еще и продающий! Мои тексты – это именно то, что Вам нужно!

Меня зовут Светлана Петрова. Я молодая мама чудесной маленькой девочки, въедливый и требовательный кадровик, профессиональный менеджер и опытный копирайтер.

Мое образование:

· высшее: очное отделение Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) по специальности «Управление персоналом»;

· дополнительное к высшему: очное отделение Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) с присвоением квалификации «Переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций»;

· различные курсы и тренинги по менеджменту и управлению персоналом;

· школа копирайтинга Юлии Волкодав.

Многолетний опыт работы с большим объемом информации (цифрами, документами и отчетами) позволяет мне быстро разбираться даже в новых и сложных темах. При этом я стремлюсь к простоте в текстах, чтобы они были интересны и понятны обычному читателю. Будьте уверены, Ваши заказы будут выполнены логичным, доступным и увлекательным языком (даже SEO-тексты).

Дотошность, привычная мне в работе кадровика,позволит Вам получить текст, удовлетворяющий всем обозначенным в заказе требованиям и в нужные сроки.

Меня интересует не просто заработок, а конкретный результат моего труда. Я буду считать работу законченной только тогда, когда Вы будете полностью довольны результатом. Даже после оплаты заказа Вы в любой момент можете связаться со мной для внесения правок и изменений в текст.

Я люблю учиться и постоянно повышаю свою квалификацию. Вы можете быть уверены, что тексты для Вашего бизнеса будут соответствовать всем современным трендам копирайтинга.

Смело обращайтесь ко мне, если Вам нужны тексты наследующие темы:

· менеджмент, управление персоналом и кадровое делопроизводство;

· детские товары, воспитание детей, детский сон,введение прикорма и детское здоровье;

· психология (женская, общения, семейных отношений и др.);

· женское здоровье, роды, грудное вскармливание;

· спорт и фитнес, правильное питание, ЗОЖ;

· праздники, свадьбы, организация мероприятий,подарки.

Я с удовольствием разберусь даже в незнакомой теме,кроме узкоспециализированных и глубоких технических.

Свяжитесь со мной прямо сейчас по адресу [email protected], чтобы обсудить все условия заказа. С нетерпением жду возможности улучшить работу Вашего сайта уже сегодня!