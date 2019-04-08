Светлана Петрова Svetlana_PetrovaSvetlana_Petrova
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Меня зовут Светлана Петрова. Я молодая мама чудесной маленькой девочки, въедливый и требовательный кадровик, профессиональный менеджер и опытный копирайтер.
Мое образование:
· высшее: очное отделение Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) по специальности «Управление персоналом»;
· дополнительное к высшему: очное отделение Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) с присвоением квалификации «Переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций»;
· различные курсы и тренинги по менеджменту и управлению персоналом;
· школа копирайтинга Юлии Волкодав.
Многолетний опыт работы с большим объемом информации (цифрами, документами и отчетами) позволяет мне быстро разбираться даже в новых и сложных темах. При этом я стремлюсь к простоте в текстах, чтобы они были интересны и понятны обычному читателю. Будьте уверены, Ваши заказы будут выполнены логичным, доступным и увлекательным языком (даже SEO-тексты).
Дотошность, привычная мне в работе кадровика,позволит Вам получить текст, удовлетворяющий всем обозначенным в заказе требованиям и в нужные сроки.
Меня интересует не просто заработок, а конкретный результат моего труда. Я буду считать работу законченной только тогда, когда Вы будете полностью довольны результатом. Даже после оплаты заказа Вы в любой момент можете связаться со мной для внесения правок и изменений в текст.
Я люблю учиться и постоянно повышаю свою квалификацию. Вы можете быть уверены, что тексты для Вашего бизнеса будут соответствовать всем современным трендам копирайтинга.
Смело обращайтесь ко мне, если Вам нужны тексты наследующие темы:
· менеджмент, управление персоналом и кадровое делопроизводство;
· детские товары, воспитание детей, детский сон,введение прикорма и детское здоровье;
· психология (женская, общения, семейных отношений и др.);
· женское здоровье, роды, грудное вскармливание;
· спорт и фитнес, правильное питание, ЗОЖ;
· праздники, свадьбы, организация мероприятий,подарки.
Я с удовольствием разберусь даже в незнакомой теме,кроме узкоспециализированных и глубоких технических.
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