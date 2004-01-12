Svetlana_Rudina

Светлана Svetlana_RudinaSvetlana_Rudina
УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, CorelDRAW, почтовые программы)
Знание оргтехники
Стрессоустойчивость
Пунктуальность
Коммуникабельность
Права категории А и В
Большой опыт административной работы
Базовый английский
ОПЫТ РАБОТЫ
Трудовой стаж с 1991 г.
Опыт работы за предыдущие 10 лет:
Фотограф: свадебное фото, анималистика, рекламное фото, репортажные фото
Санкт-Петербургская многопрофильная клиника им. Н. И. Пирогова (ООО «НИЛЦ «Деома»)
12.01.2004 – 31.05.2013 Менеджер по работе с клиентами
Старший менеджер отдела информации и маркетинга
Обязанности:
Прием и перераспределение входящих звонков.
Первичное информирование клиентов об услугах клиники.
Запись пациентов на прием.
Обработка электронных заявок.
Ответы на вопросы пациентов на сайте клиники и в социальных сетях (страничка и группа клиники в ВКонтакте, форумы на сайтах).
Исходящие звонки клиентам – напоминания о приеме, анкетирование о качестве услуг клиники.
Регистрация входящих и исходящих звонков в учетной программе.
Ведение базы данных.
Оформление документации.
Деловая переписка.
Планирование и проведение маркетинговых исследований в сфере медицинских услуг.
Планирование, подготовка рекламных акций, программ и мероприятий.
Проведение переговоров и заключение договоров с представителями рекламных агентств, печатных изданий, ТВ-программ и интернет-сайтов.
Создание рекламных материалов (буклеты, флаеры и пр.) и подготовка их для печати, заказ в типографии.
Написание статей и заметок для сайта клиники.
Организация и проведение фотосъемок персонала клиники, интерьеров, медицинской техники, хирургических операций, процедур.
ООО «Техностройсервис»
01.06.2013 – 01.06.2014 Офис-менеджер - Менеджер по работе с клиентами
Инженер по материально-техническому снабжению и логистике
Обязанности:
Прием и перераспределение входящих звонков.
Деловая переписка.
Проведение переговоров и заключение договоров с поставщиками.
Работа с документацией.
Обработка электронных заявок.
Мониторинг цен на материалы и работы.
Закупка материалов.
Организация доставки материалов на объекты.
Рабочие выезды на объекты.
УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ
Занятия спортом (сноубординг, тренажерный зал, велосипедные прогулки, ролики)
Путешествия
Фотография