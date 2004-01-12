Svetlana_Rudina

Администратор, Оператор ПК и БД, Модератор, Фотограф

УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, CorelDRAW, почтовые программы)

Знание оргтехники

Стрессоустойчивость

Пунктуальность

Коммуникабельность

Права категории А и В

Большой опыт административной работы

Базовый английский

ОПЫТ РАБОТЫ

Трудовой стаж с 1991 г.

Опыт работы за предыдущие 10 лет:

Фотограф: свадебное фото, анималистика, рекламное фото, репортажные фото

Санкт-Петербургская многопрофильная клиника им. Н. И. Пирогова (ООО «НИЛЦ «Деома»)

12.01.2004 – 31.05.2013 Менеджер по работе с клиентами

Старший менеджер отдела информации и маркетинга

Обязанности:

Прием и перераспределение входящих звонков.

Первичное информирование клиентов об услугах клиники.

Запись пациентов на прием.

Обработка электронных заявок.

Ответы на вопросы пациентов на сайте клиники и в социальных сетях (страничка и группа клиники в ВКонтакте, форумы на сайтах).

Исходящие звонки клиентам – напоминания о приеме, анкетирование о качестве услуг клиники.

Регистрация входящих и исходящих звонков в учетной программе.

Ведение базы данных.

Оформление документации.

Деловая переписка.

Планирование и проведение маркетинговых исследований в сфере медицинских услуг.

Планирование, подготовка рекламных акций, программ и мероприятий.

Проведение переговоров и заключение договоров с представителями рекламных агентств, печатных изданий, ТВ-программ и интернет-сайтов.

Создание рекламных материалов (буклеты, флаеры и пр.) и подготовка их для печати, заказ в типографии.

Написание статей и заметок для сайта клиники.

Организация и проведение фотосъемок персонала клиники, интерьеров, медицинской техники, хирургических операций, процедур.

ООО «Техностройсервис»

01.06.2013 – 01.06.2014 Офис-менеджер - Менеджер по работе с клиентами

Инженер по материально-техническому снабжению и логистике

Обязанности:

Прием и перераспределение входящих звонков.

Деловая переписка.

Проведение переговоров и заключение договоров с поставщиками.

Работа с документацией.

Обработка электронных заявок.

Мониторинг цен на материалы и работы.

Закупка материалов.

Организация доставки материалов на объекты.

Рабочие выезды на объекты.

УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ

Занятия спортом (сноубординг, тренажерный зал, велосипедные прогулки, ролики)

Путешествия

Фотография