Опыт работы 2 года. Сдача отчетности, регистрация/ликвидация ИП
Окончила Казанский Федеральный Университет по специализации финансовый менеджмент, с отличием.
Предлагаю услуги бухгалтерского аутсорсинга!
- регистрация, ликвидация ИП
- ведение бухгалтерского и налогового учета
- консультации
- ведение всех систем налогообложения – УСНО, ЕНВД, ОСНО, Патент, ЕСХН
- сдача отчетности
- опыт успешных прохождений выездных проверок
Действие аккаунта приостановлено!
Бухгалтерские услуги
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$5/час
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