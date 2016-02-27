Svetlana_Sibil

Светлана Svetlana_Sibil

 
33 годаРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Опыт работы 2 года. Сдача отчетности, регистрация/ликвидация ИП

Окончила Казанский Федеральный Университет по специализации финансовый менеджмент, с отличием. 

Предлагаю услуги бухгалтерского аутсорсинга! 

- регистрация, ликвидация ИП 

- ведение бухгалтерского и налогового учета 

- консультации 

- ведение всех систем налогообложения – УСНО, ЕНВД, ОСНО, Патент, ЕСХН 

- сдача отчетности 

- опыт успешных прохождений выездных проверок

Бухгалтерские услуги
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$5/час
от $5от 1 дня
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