Svetlana_Sudy

Архитектор и дизайнер интерьера. Опыт работы 11 лет. Работала и училась в Германии, Италии, России.

Привет, меня зовут Светлана! Я архитектор, дизайнер интерьеров и персональный стилист. Высшее профильное архитектурное образование получила в России. Два года назад защитила Кандидатскую диссертацию в Архитектуре в итальянском вузе Sapienza. Работала в России, Италии, Германии, поэтому всегда смогу выполнить для Вас дизайн-проект Вашей квартиры или дома с учетом современных европейских тенденций. Как известно, Италия и Германия являются передовыми странами во многих направлениях дизайна, так что я с радостью с Вами поделюсь своим опытом. По Вашему запросу, готова выполнить для Вас планировку помещения, 3д визуализацию, рабочие чертежи (по которым уже непосредственно можно выполнять ремонт), а также предоставлю ссылки на все товары, которые мы с Вами заложим в ваши 3д визуализации. Работаю в разных стилевых направлениях, с разным бюджетом и четко укладываюсь в сроки.

Обязательно обращайтесь! Уверена, у нас с Вами получится интересное сотрудничество и крутой проект!!