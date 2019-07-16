Профессиональная ретушь фотографий

Занимаюсь ретушью фотографий, в основном портретная съемка и студийные фотографии. Работаю в программах Adobe photoshop CC, Camera raw, Adobe Lightroom. К работе подхожу ответственно, все заказы предоставляю в срок, всегда ориентируюсь на пожелания заказчика. Отличаюсь креативным мышлением, позитивным взглядом к жизни и людям. Доброжелательная, общительная, организованная, открыта для сотрудничества.