Светлана Svetlana_Syomka8Svetlana_Syomka8
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональная ретушь фотографий
Занимаюсь ретушью фотографий, в основном портретная съемка и студийные фотографии. Работаю в программах Adobe photoshop CC, Camera raw, Adobe Lightroom. К работе подхожу ответственно, все заказы предоставляю в срок, всегда ориентируюсь на пожелания заказчика. Отличаюсь креативным мышлением, позитивным взглядом к жизни и людям. Доброжелательная, общительная, организованная, открыта для сотрудничества.
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Обработка фотографий
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$1/час
от $1от 2 часов
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