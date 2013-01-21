Работу выполняю быстро, серьезно подхожу к каждому заданию, не срываю сроки

Высшее экономическое образование. Опыт написания статей и текстов. Стаж – более 13 лет работы, в том числе в качестве корректора и редактора Интернет-портала (работа с огромным объемом информации). Высокая скорость машинописи и грамотность. В моем "багаже" отличные знания (и практика их применения!).

Опыт работы:

август 2012 — н.в. - Автор статей (Частичная занятость)

Написание статей для публикации на ведущем онлайн-ресурсе о здоровье и медицине. Самостоятельное размещение и редакция статей на портале.

апрель 2011 — июль 2012 - Менеджер отдела по работе с клиентами (Полная занятость)

Клиниговая компания «Ронова», г. Москва. Клининговые услуги

Должностные обязанности:

• ведение переговоров с потенциальными Клиентами (в т.ч. VIP), выявление потребностей Клиентов (телефон, организация и проведение встреч в офисе и на территории Клиента);

• полное сопровождение Клиентов, продажа дополнительных услуг Компании, предоставление необходимых консультаций по услугам компании на всех этапах;

• ведение деловой переписки с действующими и потенциальными Клиентами;

• формирование и ведение БД Клиентов (анализ и систематизация) (очень большой объем информации);

• выписка счетов и других сопроводительных документов;

• подготовка индивидуальных коммерческих предложений для Клиентов;

• разработка и согласование с Клиентами договоров и дополнительных соглашений;

• поддержание договорных отношений, консультирование и сопровождение Клиентов;

• контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью;

• подготовка документации и участие в тендерах, электронных торгах и конкурсах;

• взаимодействие с другими отделами Компании, контроль и координация исполнения работ отделами производства, мобильных бригад, подрядных организаций на объектах, а также отделами эксплуатации технических устройств.

ноябрь 2010 — февраль 2011 - Менеджер отдела продаж(Полная занятость)

ООО «ФК МВМ», г. Москва. Производство и продажа медицинского оборудование, мед.препаратов, расходных материалов для мед.учреждений.

Должностные обязанности:

• подготовка и оформление документов для отгрузки товара клиенту (счет, счет/фактуру, накладные, товаро –транспортные накладные, протоколы, акты приемки передачи);

• оформление отгрузки товара по заключенным контрактам;

• отслеживание сроков исполнения документов;

• оформление заявок на обеспечение контракта по выигранным тендерам;

• контроль оплат;

• оформление документации для тендеров и конкурсов;

• оформление муниципальных и государственных контрактов;

• прием заявок и осуществление калькуляции заказов Клиентов;

• ведение и корректировка Клиентской базы данных, анализ и систематизация больших объемов информации;

• сопровождение постоянных Клиентов компании, ведение клиентской базы, поддержание договорных отношений с Клиентами;

• консультирование Клиентов на всех этапах работы;

• формирование отчетности Отдела продаж.

декабрь 1999 — май 2010 - Корректор базы данных (Полная занятость)

ООО «Служба-332», г. Тюмень. (Справочная служба информации о товарах, услугах и предприятиях), г. Тюмень. Справочно-информационная служба включает в себя: call-центр с базой данных, крупный поисковый интернет-портал, ежемесячный выпуск справочника+CD.

Должностные обязанности:

• ведение и корректировка Клиентской и информационной баз данных, анализ и систематизация больших объемов информации;

• разработка и внедрение рубрикатора базы данных и справочника товаров и услуг;

• подготовка всей информационной базы для выпуска справочника: внесение, корректировка.

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Образование:

(СГА) Современная гуманитарная академия, г. Москва.

Специальность: Экономика и управление на предприятии.

Знаю и умею:

Уверенный пользователь компьютера. 1С-7.7, 1С-8, MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, Power Point), Internet, E-mail (Outlook Express, The Bat, Lotus Notes).

Английский язык базовый, немецкий язык базовый

Обо мне:

Нацеленность на результат, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность, исполнительность.

Хобби - дайвинг.