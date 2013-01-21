Высшее экономическое образование. Опыт написания статей и текстов. Стаж – более 13 лет работы, в том числе в качестве корректора и редактора Интернет-портала (работа с огромным объемом информации). Высокая скорость машинописи и грамотность. В моем "багаже" отличные знания (и практика их применения!).
Опыт работы:
август 2012 — н.в. - Автор статей (Частичная занятость)
Написание статей для публикации на ведущем онлайн-ресурсе о здоровье и медицине. Самостоятельное размещение и редакция статей на портале.
апрель 2011 — июль 2012 - Менеджер отдела по работе с клиентами (Полная занятость)
Клиниговая компания «Ронова», г. Москва. Клининговые услуги
Должностные обязанности:
• ведение переговоров с потенциальными Клиентами (в т.ч. VIP), выявление потребностей Клиентов (телефон, организация и проведение встреч в офисе и на территории Клиента);
• полное сопровождение Клиентов, продажа дополнительных услуг Компании, предоставление необходимых консультаций по услугам компании на всех этапах;
• ведение деловой переписки с действующими и потенциальными Клиентами;
• формирование и ведение БД Клиентов (анализ и систематизация) (очень большой объем информации);
• выписка счетов и других сопроводительных документов;
• подготовка индивидуальных коммерческих предложений для Клиентов;
• разработка и согласование с Клиентами договоров и дополнительных соглашений;
• поддержание договорных отношений, консультирование и сопровождение Клиентов;
• контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью;
• подготовка документации и участие в тендерах, электронных торгах и конкурсах;
• взаимодействие с другими отделами Компании, контроль и координация исполнения работ отделами производства, мобильных бригад, подрядных организаций на объектах, а также отделами эксплуатации технических устройств.
ноябрь 2010 — февраль 2011 - Менеджер отдела продаж(Полная занятость)
ООО «ФК МВМ», г. Москва. Производство и продажа медицинского оборудование, мед.препаратов, расходных материалов для мед.учреждений.
Должностные обязанности:
• подготовка и оформление документов для отгрузки товара клиенту (счет, счет/фактуру, накладные, товаро –транспортные накладные, протоколы, акты приемки передачи);
• оформление отгрузки товара по заключенным контрактам;
• отслеживание сроков исполнения документов;
• оформление заявок на обеспечение контракта по выигранным тендерам;
• контроль оплат;
• оформление документации для тендеров и конкурсов;
• оформление муниципальных и государственных контрактов;
• прием заявок и осуществление калькуляции заказов Клиентов;
• ведение и корректировка Клиентской базы данных, анализ и систематизация больших объемов информации;
• сопровождение постоянных Клиентов компании, ведение клиентской базы, поддержание договорных отношений с Клиентами;
• консультирование Клиентов на всех этапах работы;
• формирование отчетности Отдела продаж.
декабрь 1999 — май 2010 - Корректор базы данных (Полная занятость)
ООО «Служба-332», г. Тюмень. (Справочная служба информации о товарах, услугах и предприятиях), г. Тюмень. Справочно-информационная служба включает в себя: call-центр с базой данных, крупный поисковый интернет-портал, ежемесячный выпуск справочника+CD.
Должностные обязанности:
• ведение и корректировка Клиентской и информационной баз данных, анализ и систематизация больших объемов информации;
• разработка и внедрение рубрикатора базы данных и справочника товаров и услуг;
• подготовка всей информационной базы для выпуска справочника: внесение, корректировка.
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Образование:
(СГА) Современная гуманитарная академия, г. Москва.
Специальность: Экономика и управление на предприятии.
Знаю и умею:
Уверенный пользователь компьютера. 1С-7.7, 1С-8, MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, Power Point), Internet, E-mail (Outlook Express, The Bat, Lotus Notes).
Английский язык базовый, немецкий язык базовый
Обо мне:
Нацеленность на результат, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность, исполнительность.
Хобби - дайвинг.