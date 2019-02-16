Svetlana_email

Меня зовут Светлана, я занимаюсь emai-маркетингом более 3х лет. Работала в одном из лидирующих агентств в России с крупными брендами.

Приветствую)

Меня зовут Светлана. Я email-маркетолог. Практический опыт более 3х лет. Разрабатываю стратегии и делаю запуски с нуля.

Беру проекты на полное ведение и на проектной основе (создание стратегии, писем, автоматизация и т.д)

Кейсы отправлю при запросе

Готова развивать интересные проекты. Когда берусь за работу, максимально вникаю в сферу деятельности компании, изучаю клиента и детально погружаюсь в продукт. Работаю на результат компании.

Личные качества:

Навыки тайм-менеджмента;

Грамотная письменная речь;

Навыки работы с большими объемами информации;

Внимательна к деталям;

Ответственная;

Быстро обучаюсь;

Перфекционист

Ключевые навыки:

Опыт разработки стратегии и плана рассылок, сегментация, реактивация подписчиков;

Настройка полной автоматизации рассылок с 0;

Работа с сервисами рассылки: Mailchimp, GetResponse, Unisender, SendPulse, SendSay и др. понимание логики их работы;

Знание основ HTML и CSS;

Умение составлять ТЗ дизайнерам, копирайтерам, программистам, тестировщикам. Работа с ними;

Пользователь MS Excel; World и т.д., облачных хранилищ;

Владение фоторедакторами; PhotoShop и LightRoom;

Владение инструментами веб-аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics.;

Аккаунт-менеджмент проектов;

Интересно развиваться в CRM-маркетинге

Рассматриваю варианты ведения проектов удалённо с частичной или полной занятостью на постоянной/проектной основе.

Пишите, договоримся))