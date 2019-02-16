Svetlana_email

Светлана Svetlana_emailSvetlana_email
Приветствую)
Меня зовут Светлана. Я email-маркетолог. Практический опыт более 3х лет. Разрабатываю стратегии и делаю запуски с нуля.
Беру проекты на полное ведение и на проектной основе (создание стратегии, писем, автоматизация и т.д)
Кейсы отправлю при запросе
Готова развивать интересные проекты. Когда берусь за работу, максимально вникаю в сферу деятельности компании, изучаю клиента и детально погружаюсь в продукт. Работаю на результат компании.
Личные качества:
Навыки тайм-менеджмента;
Грамотная письменная речь;
Навыки работы с большими объемами информации;
Внимательна к деталям;
Ответственная;
Быстро обучаюсь;
Перфекционист
Ключевые навыки:
Опыт разработки стратегии и плана рассылок, сегментация, реактивация подписчиков;
Настройка полной автоматизации рассылок с 0;
Работа с сервисами рассылки: Mailchimp, GetResponse, Unisender, SendPulse, SendSay и др. понимание логики их работы;
Знание основ HTML и CSS;
Умение составлять ТЗ дизайнерам, копирайтерам, программистам, тестировщикам. Работа с ними;
Пользователь MS Excel; World и т.д., облачных хранилищ;
Владение фоторедакторами; PhotoShop и LightRoom;
Владение инструментами веб-аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics.;
Аккаунт-менеджмент проектов;
Интересно развиваться в CRM-маркетинге
Рассматриваю варианты ведения проектов удалённо с частичной или полной занятостью на постоянной/проектной основе.
Пишите, договоримся))