Svetlana_psycho

Психолог. Копирайтер. SMM

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Я Светлана, и по специальности я психолог.

Находясь в декретном отпуске, открыла для себя новую деятельность - SMM, в частности копирайтинг. Прошла обучение, получила диплом о переподготовке и готова принимать ваши заказы. В этой деятельности я достаточно недавно, а это значит, что я полна энтузиазма и стремления обучаться новому, но в то же время мои услуги будут гораздо ниже рыночной стоимости.

Мне интересна психология и все, что с ней связано. А также я очень люблю писать оригинальные тексты. Буду рада писать для вас статьи, учебные работы, посты. Мне + знаний в копилку и интересное времяпрепровождение, вам - выполнение вашего заказа в кратчайшие сроки за приятную стоимость.