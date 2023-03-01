Svetlana_psycho

Светлана Svetlana_psychoSvetlana_psycho
26 летРоссия/Саратов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Психолог. Копирайтер. SMM
Добро пожаловать!
Я Светлана, и по специальности я психолог.
Находясь в декретном отпуске, открыла для себя новую деятельность - SMM, в частности копирайтинг. Прошла обучение, получила диплом о переподготовке и готова принимать ваши заказы. В этой деятельности я достаточно недавно, а это значит, что я полна энтузиазма и стремления обучаться новому, но в то же время мои услуги будут гораздо ниже рыночной стоимости.
Мне интересна психология и все, что с ней связано. А также я очень люблю писать оригинальные тексты. Буду рада писать для вас статьи, учебные работы, посты. Мне + знаний в копилку и интересное времяпрепровождение, вам - выполнение вашего заказа в кратчайшие сроки за приятную стоимость.
Я против войны в Украине!