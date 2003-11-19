Меня зовут Светлана Муренец, начинающий дизайнер в 3D и UX/UI.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

ФИО: Муренец Светлана Дмитриевна

ВОЗРАСТ: 19 лет

ОБРАЗОВАНИЕ:

Среднее-профессиональное по профессии: Наладчик аппаратного программного обеспечения (по профессии не работаю), Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера.

ЗДОРОВЬЕ: Инвалид 2 группы, имею дефект речи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Я окончила Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера, но он мне мало что дал, поэтому обучаюсь всему сама. Имею опыт обработки фото в Photoshop:

ГРУППА В ВК: https://vk.com/design_creativity_online