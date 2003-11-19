Меня зовут Светлана Муренец, начинающий дизайнер в 3D и UX/UI.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:
ФИО: Муренец Светлана Дмитриевна
ВОЗРАСТ: 19 лет
ОБРАЗОВАНИЕ:
Среднее-профессиональное по профессии: Наладчик аппаратного программного обеспечения (по профессии не работаю), Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера.
ЗДОРОВЬЕ: Инвалид 2 группы, имею дефект речи
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Я окончила Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера, но он мне мало что дал, поэтому обучаюсь всему сама. Имею опыт обработки фото в Photoshop:
ГРУППА В ВК: https://vk.com/design_creativity_online
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Простая обработка фото2 просмотра
Обработка фотографий
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