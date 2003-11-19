Svetlanamurenec

Светлана Муренец Svetlanamurenec

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Светлана Муренец, начинающий дизайнер в 3D и UX/UI.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

ФИО: Муренец Светлана Дмитриевна
ВОЗРАСТ: 19 лет
ОБРАЗОВАНИЕ:
Среднее-профессиональное по профессии: Наладчик аппаратного программного обеспечения (по профессии не работаю), Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера.

ЗДОРОВЬЕ: Инвалид 2 группы, имею дефект речи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Я окончила Онлайн курс Спринт 1T на UX/UI дизайнера, но он мне мало что дал, поэтому обучаюсь всему сама. Имею опыт обработки фото в Photoshop:

ГРУППА В ВК: https://vk.com/design_creativity_online

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга