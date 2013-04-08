Svetlanapopova

Светлана Svetlanapopova

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование: Арзамасский Государственный Педагогический Институт им. А. П. Гайдара, специальность: иностранный язык, красный диплом. Московская Академия государственного и муниципального управления, специальность: государственное и муниципальное управление, красный диплом.

Профессиональный опыт:

С 2005 г по настоящее время - Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ, переводчик технической литературы.

Всемирная Ядерная Ассоциация, PR-менеджер, переводчик.

Имею опыт работы в модельном бизнесе.

Уверенный пользователь ПК.

Знание языков: английский-свободно, немецкий-базовый

В настоящее время нахожусь в декретном отпуске.

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга