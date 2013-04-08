Образование: Арзамасский Государственный Педагогический Институт им. А. П. Гайдара, специальность: иностранный язык, красный диплом. Московская Академия государственного и муниципального управления, специальность: государственное и муниципальное управление, красный диплом.
Профессиональный опыт:
С 2005 г по настоящее время - Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ, переводчик технической литературы.
Всемирная Ядерная Ассоциация, PR-менеджер, переводчик.
Имею опыт работы в модельном бизнесе.
Уверенный пользователь ПК.
Знание языков: английский-свободно, немецкий-базовый
В настоящее время нахожусь в декретном отпуске.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга