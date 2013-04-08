Образование: Арзамасский Государственный Педагогический Институт им. А. П. Гайдара, специальность: иностранный язык, красный диплом. Московская Академия государственного и муниципального управления, специальность: государственное и муниципальное управление, красный диплом.

Профессиональный опыт:

С 2005 г по настоящее время - Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ, переводчик технической литературы.

Всемирная Ядерная Ассоциация, PR-менеджер, переводчик.

Имею опыт работы в модельном бизнесе.

Уверенный пользователь ПК.

Знание языков: английский-свободно, немецкий-базовый

В настоящее время нахожусь в декретном отпуске.