Дизайн полиграфической продукции

Добрый день!

Меня зовут Светлана, я делаю:

1. Дизайн баннеpов2. Логотипы и фирменный стиль компаний3. Дизайн визиток, подарочных карт, листовок, буклетов, этикеток, упаковки

4. Фирменные бланки, плакаты, пригласительные

+ Первый заказ, сделанный у меня, вы можете оценить и поставить цену по результатам самостоятельно!

+ Соблюдение сроков

+ Качественная, креативная и ответственная работа

+ Оплата по итогам работы и принятия вами результата (наличными, переводом на счет или карту)

+ Возможна печать.А также, у меня сейчас проходит акция: при заказе дизайна одного вида полиграфии - другой в подарок, либо бесплатный дизайн группы вк!