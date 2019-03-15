Дизайн полиграфической продукции
Добрый день!
Меня зовут Светлана, я делаю:
1. Дизайн баннеpов2. Логотипы и фирменный стиль компаний3. Дизайн визиток, подарочных карт, листовок, буклетов, этикеток, упаковки
4. Фирменные бланки, плакаты, пригласительные
+ Первый заказ, сделанный у меня, вы можете оценить и поставить цену по результатам самостоятельно!
+ Соблюдение сроков
+ Качественная, креативная и ответственная работа
+ Оплата по итогам работы и принятия вами результата (наличными, переводом на счет или карту)
+ Возможна печать.А также, у меня сейчас проходит акция: при заказе дизайна одного вида полиграфии - другой в подарок, либо бесплатный дизайн группы вк!
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Портфолио
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Фирменный стиль
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$15/час
от 2 дней
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