Svetlanapush

Светлана Пушкова Svetlanapush

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн полиграфической продукции

 Добрый день!

Меня зовут Светлана, я делаю:

1. Дизайн баннеpов2. Логотипы и фирменный стиль компаний3. Дизайн визиток, подарочных карт, листовок, буклетов, этикеток, упаковки

4. Фирменные бланки, плакаты, пригласительные

+ Первый заказ, сделанный у меня, вы можете оценить и поставить цену по результатам самостоятельно! 

+ Соблюдение сроков

+ Качественная, креативная и ответственная работа

+ Оплата по итогам работы и принятия вами результата (наличными, переводом на счет или карту)

+ Возможна печать.А также, у меня сейчас проходит акция: при заказе дизайна одного вида полиграфии - другой в подарок, либо бесплатный дизайн группы вк!

Портфолио
Фирменный стиль
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$15/час
от 2 дней
нет рейтинга