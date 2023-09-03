Опытный специалист копирайтинга и не только!
Здравствуйте. Меня зовут Светлана и Да, я опытный специалист в сфере копирайтинга и не только. Более 3-х лет учусь и практикую свои знания в разных сферах маркетинга.
О таком сайте узнала недавно, прошу заказчиков дать возможность показать себя и свои знания на деле. Тоже хочется хороший рейтинг!
Помимо копирайтинга, делаю рерайтинг, написание контент-плана или же создание простого текста для рассылки, пишу отзывы и переписываю статьи.
Так же занимаюсь полным продвижением в социальных сетях.
Меньше слов , больше дела.
Готова показать свой опыт в работе.
Портфолио
- Знакомство с главным кондитеромнет просмотров
Рерайтинг
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$35/час
от $15от 1 дня
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