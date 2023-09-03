Опытный специалист копирайтинга и не только!

Здравствуйте. Меня зовут Светлана и Да, я опытный специалист в сфере копирайтинга и не только. Более 3-х лет учусь и практикую свои знания в разных сферах маркетинга.

О таком сайте узнала недавно, прошу заказчиков дать возможность показать себя и свои знания на деле. Тоже хочется хороший рейтинг!

Помимо копирайтинга, делаю рерайтинг, написание контент-плана или же создание простого текста для рассылки, пишу отзывы и переписываю статьи.

Так же занимаюсь полным продвижением в социальных сетях.

Меньше слов , больше дела.

Готова показать свой опыт в работе.