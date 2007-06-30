Svetlanka_

Кривошеева Светлана Валентиновна

Фамилия Имя Отчество: Кривошеева Светлана Валентиновна

Дата рождения: 04 июля 1989г

Семейное положение: не замужем

Адрес: 10012 г. Житомир, ул. Гоголевская 21, кв. 57

Контактный телефон: 8(0412)36-01-67, 8(097)335- 91-15

Цель поиска: офис-менеджер, дизайнер корпусной мебели, секретарь, секретарь-референт, оператор ПК, администратор

Дополнительная информация:

Образование: среднее специальное: Высшее профессионально техническое училище Житомирского государственного технологического университета (ВПУ ЖГТУ)

Профессия: оператор компьютерного набора, работник бухгалтерии

Диплом ТМ №309559741 выдан 30.06.2007г

Дополнительное образование: курсы английского языка (свидетельство № 023-05)

Владение языками: русский, украинский свободно; английский со словарем

Опыт работы:

1) ЧП «Вингер» 03.10.2008 – 31.10.2008 (менеджер по продаже окон, дверей). Основные обязанности:

-консультирование клиентов в телефонном режиме в вопросах выбора окон (выбора профиля, фурнитуры)

-просчет стоимости окон по индивидуальным замерам заказчика

-оформление заказов на окна, двери

-ведение учета заказов

2) ООО «Проф-Мастер» (сервисный центр Samsung) 07.08.2008 – 08.09.2008г (приемщик заказов на ремонт техники). Основные обязанности:

-принятие техники;

-оформление заявки в 1С Бухгалтерия, оформление заявки на сайт Samsung через Интернет;

-выдача техники по окончанию ее ремонта – проверка на исправность при клиенте.

3) ООО «СВ-Сервис» (мебельная фирма) 01.11.2007 – 06.06.2008г (дизайнер мебельного цеха). Основные обязанности:

-создание проектов мебели на компьютере в программе PRO100;

-оформление заказов на мебель;

-калькуляция стоимости;

-оформление сопроводительных листов на продукцию;

-расчет (списание) себестоимости материальных ценностей;

-расчет рентабельности заказов;

-суммарный месячный расчет рентабельности;

-оформление договоров на мебельные заказы;

-выписка счетов и накладных по заказам;

-учет заказов;

-учет отработанного времени рабочих;

-начисление заработной платы.

4) ЧП «Архиград» (строительная фирма) 2005г –2006г 6 месяцев (секретарь-референт).Основные обязанности:

-прием и распределение входящих звонков (мини-АТС);

-владение оргтехникой (ксерокс, факс, сканер, принтер);

-регистрация входящей, исходящей документации;

-оформление заказов на канцтовары;

-комплектование документов согласно утвержденного перечня документооборота;

-отпечатка документов организации (договора, приказы, распоряжения, корреспонденция, прочее);

-прием заявок на строительные материалы;

-заказ строительных материалов;

-разноска израсходованных материалов пообъектно.

Навыки работы:

Навыки пользованием ПК: опытный пользователь

Владение программами: Word, Excel, PRO100, Sawyer, Internet

Сильные стороны:

-ответственная

-организованная

-пунктуальная

-трудолюбивая

-коммуникабельная

-дисциплинированная

-адекватно реагирую на критику

-психологически и морально устойчива

-умею работать с клиентами

-умею работать в критических ситуациях

-легко обучаюсь