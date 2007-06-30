Светлана Кривошеева Svetlanka_Svetlanka_
Кривошеева Светлана Валентиновна
Фамилия Имя Отчество: Кривошеева Светлана Валентиновна
Дата рождения: 04 июля 1989г
Семейное положение: не замужем
Адрес: 10012 г. Житомир, ул. Гоголевская 21, кв. 57
Контактный телефон: 8(0412)36-01-67, 8(097)335- 91-15
Цель поиска: офис-менеджер, дизайнер корпусной мебели, секретарь, секретарь-референт, оператор ПК, администратор
Дополнительная информация:
Образование: среднее специальное: Высшее профессионально техническое училище Житомирского государственного технологического университета (ВПУ ЖГТУ)
Профессия: оператор компьютерного набора, работник бухгалтерии
Диплом ТМ №309559741 выдан 30.06.2007г
Дополнительное образование: курсы английского языка (свидетельство № 023-05)
Владение языками: русский, украинский свободно; английский со словарем
Опыт работы:
1) ЧП «Вингер» 03.10.2008 – 31.10.2008 (менеджер по продаже окон, дверей). Основные обязанности:
-консультирование клиентов в телефонном режиме в вопросах выбора окон (выбора профиля, фурнитуры)
-просчет стоимости окон по индивидуальным замерам заказчика
-оформление заказов на окна, двери
-ведение учета заказов
2) ООО «Проф-Мастер» (сервисный центр Samsung) 07.08.2008 – 08.09.2008г (приемщик заказов на ремонт техники). Основные обязанности:
-принятие техники;
-оформление заявки в 1С Бухгалтерия, оформление заявки на сайт Samsung через Интернет;
-выдача техники по окончанию ее ремонта – проверка на исправность при клиенте.
3) ООО «СВ-Сервис» (мебельная фирма) 01.11.2007 – 06.06.2008г (дизайнер мебельного цеха). Основные обязанности:
-создание проектов мебели на компьютере в программе PRO100;
-оформление заказов на мебель;
-калькуляция стоимости;
-оформление сопроводительных листов на продукцию;
-расчет (списание) себестоимости материальных ценностей;
-расчет рентабельности заказов;
-суммарный месячный расчет рентабельности;
-оформление договоров на мебельные заказы;
-выписка счетов и накладных по заказам;
-учет заказов;
-учет отработанного времени рабочих;
-начисление заработной платы.
4) ЧП «Архиград» (строительная фирма) 2005г –2006г 6 месяцев (секретарь-референт).Основные обязанности:
-прием и распределение входящих звонков (мини-АТС);
-владение оргтехникой (ксерокс, факс, сканер, принтер);
-регистрация входящей, исходящей документации;
-оформление заказов на канцтовары;
-комплектование документов согласно утвержденного перечня документооборота;
-отпечатка документов организации (договора, приказы, распоряжения, корреспонденция, прочее);
-прием заявок на строительные материалы;
-заказ строительных материалов;
-разноска израсходованных материалов пообъектно.
Навыки работы:
Навыки пользованием ПК: опытный пользователь
Владение программами: Word, Excel, PRO100, Sawyer, Internet
Сильные стороны:
-ответственная
-организованная
-пунктуальная
-трудолюбивая
-коммуникабельная
-дисциплинированная
-адекватно реагирую на критику
-психологически и морально устойчива
-умею работать с клиентами
-умею работать в критических ситуациях
-легко обучаюсь