Svetlanka_job

Специализация: разработка и дизайн сайтов, Web-дизайн, Internet-реклама и продвижение сайтов в сети, HTML-верстальщик, контент - менеджер.

Опыт работы:

учебные наработки, пробовала себя как модератор сайта

Образование:

2005-2010 - Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ»

Факультет: компьютерные науки

Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем

Квалификация: специалист

Знания и навыки:

• знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

• свободно работаю с пакетом MS Office

• знания HTML, CSS

• базовые знания JavaScript

• начальные знания РНР

• понимание работы сайтов и методов их построения

• начальный дизайн сайтов

• иностранные языки: английский (чтение и перевод со словарем)

Дополнительная информация:

коммуникабельность, ответственность, пунктуальность‚ внимательность‚ исполнительность, инициативность, умение аргументировать свою точку зрения и добиваться результата, умение находить общий язык с людьми.