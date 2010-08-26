Svetlanka_job

Специализация: разработка и дизайн сайтов, Web-дизайн, Internet-реклама и продвижение сайтов в сети, HTML-верстальщик, контент - менеджер.
Опыт работы:
учебные наработки, пробовала себя как модератор сайта
Образование:
2005-2010 - Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ»
Факультет: компьютерные науки
Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем
Квалификация: специалист
Знания и навыки:
• знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
• свободно работаю с пакетом MS Office
• знания HTML, CSS
• базовые знания JavaScript
• начальные знания РНР
• понимание работы сайтов и методов их построения
• начальный дизайн сайтов
• иностранные языки: английский (чтение и перевод со словарем)
Дополнительная информация:
коммуникабельность, ответственность, пунктуальность‚ внимательность‚ исполнительность, инициативность, умение аргументировать свою точку зрения и добиваться результата, умение находить общий язык с людьми.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!