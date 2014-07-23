SvetlovRoman

Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Предлагаю свои услуги по рерайту и копирайтингу статей, новостей и обзоров.
Светлов Роман Александрович
Дата рождения: 28.07.1990
Телефон: (099) 245 22 72
Эл. почта: [email protected]
Цель: рерайтер, наборщик текста, оператор ПК.
Доп. информация о себе: В связи с недавней операцией на время восстановительного периода (4 мес.) я не могу работать по своей основной профессии. Поэтому буду весьма счастлив, поработать удаленно.
Образование
2012 г. Горловский автомобильно-дорожный институт ДонНТУ (АДИ ДонНТУ)
Факультет: Автомобильный транспорт
Магистр по специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство
2013 г. Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ)
Факультет: Менеджмента и внешнеэкономической деятельности
III курс специальность: Международная экономика
Личные качества:
• точность;
• грамотность;
• ответственность;
• творческий подход;
• аналитический склад ума;
• быстрая обучаемость;
• способность работать в стрессовых ситуациях.
Знание программ: Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Mathcad, 1C Предприятие, Интернет-браузеры.
Знание языков: Английский на уровне Pre Intermediate, немецкий чтение перевод со словарем.