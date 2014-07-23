SvetlovRoman

Рерайт, копирайт, наборщик текста.

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Предлагаю свои услуги по рерайту и копирайтингу статей, новостей и обзоров.

Светлов Роман Александрович

Дата рождения: 28.07.1990

Телефон: (099) 245 22 72

Эл. почта: [email protected]

Цель: рерайтер, наборщик текста, оператор ПК.

Доп. информация о себе: В связи с недавней операцией на время восстановительного периода (4 мес.) я не могу работать по своей основной профессии. Поэтому буду весьма счастлив, поработать удаленно.

Образование

2012 г. Горловский автомобильно-дорожный институт ДонНТУ (АДИ ДонНТУ)

Факультет: Автомобильный транспорт

Магистр по специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство

2013 г. Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ)

Факультет: Менеджмента и внешнеэкономической деятельности

III курс специальность: Международная экономика

Личные качества:

• точность;

• грамотность;

• ответственность;

• творческий подход;

• аналитический склад ума;

• быстрая обучаемость;

• способность работать в стрессовых ситуациях.

Знание программ: Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Mathcad, 1C Предприятие, Интернет-браузеры.

Знание языков: Английский на уровне Pre Intermediate, немецкий чтение перевод со словарем.