Svetulya89

Профессиональные навыки: Работа с Microsoft Office, Google Docs, EvernoteПланирование в программе Doit.imСоздание баннеров в программе CanvaСоздание презентаций в Power PointМонтаж и редактирование видео в Camtasia StudioРабота с YouTube каналомЗапись скринкастов через MonosnapСоздание лендингов на Wppage и PlatformaLPСоздание 3D коробок для инфопродуктаСоздание и управление рассылками в GetResponseАдминистрирование сайтов на WordPressРабота с электронной почтойПоиск и подбор фрилансеровАнализ и структурирование больших объемов информацииОрганизационные навыкиАнглийский - базовый