САМЕ ТА ЛЮДИНА ЯКА СВОРИТЬ ЯКІСНИЙ👍 І СУЧАНИЙ✨ ДИЗАЙН І МОНТАЖ ДЛЯ ВАШИХ ВЕБ-ПРОЕКТІВ

Всім привіт!

Мене звати Святослав. Я досвідчений веб-дизайнер.

вільно володію українською мовою. Також на базовому рівні володію англійською та польською мовами.

Маю досвід роботи з:

🖼️Створення прев'ю для популярних YouTube блогерів

🎞️Монтажу різноманітних відео

📝Оформленні стилів тексту

🖌️📸Редагування ілюстрацій(зміна кольору, видалення/додавання об'єтів та інше)

🖼️📱Створення банерів для соц мереж

Володію акими програмами як:

🖥️🖼️Adobe Photoshop

🖥️🎥Adobe Premiere Pro

✏️🎨Adobe Animate

Якщо у вас є ідеї/побажання щодо сворення круого дизайну і монтажу, я буду радий співпрацювати з вами!