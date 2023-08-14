САМЕ ТА ЛЮДИНА ЯКА СВОРИТЬ ЯКІСНИЙ👍 І СУЧАНИЙ✨ ДИЗАЙН І МОНТАЖ ДЛЯ ВАШИХ ВЕБ-ПРОЕКТІВ
Всім привіт!
Мене звати Святослав. Я досвідчений веб-дизайнер.
вільно володію українською мовою. Також на базовому рівні володію англійською та польською мовами.
Маю досвід роботи з:
🖼️Створення прев'ю для популярних YouTube блогерів
🎞️Монтажу різноманітних відео
📝Оформленні стилів тексту
🖌️📸Редагування ілюстрацій(зміна кольору, видалення/додавання об'єтів та інше)
🖼️📱Створення банерів для соц мереж
Володію акими програмами як:
🖥️🖼️Adobe Photoshop
🖥️🎥Adobe Premiere Pro
✏️🎨Adobe Animate
Якщо у вас є ідеї/побажання щодо сворення круого дизайну і монтажу, я буду радий співпрацювати з вами!
Портфолио
- Арт для соц мереж1 просмотр
- Прев'ю для YouTube3 просмотра