Уникальный, вкусный дизайн!
+380631237991 (Viber) / [email protected]
В дизайне с 2013 года.
Дизайны сайтов, мобильных приложений.
Так же разрабатываю логотипы, обложки на диск, аватарки.
Могу работать без предоплаты! Оплата по факту, после всех правок и удовлетворения заказа заказчика!
Портфолио
- Дизайн сайта юридических услуг357 просмотров
- Дизайн сайта для стекольной компании166 просмотров
- Продажа групп и аккаунтов218 просмотров
- Дизайн для компании проектирования домов236 просмотров
- Дизайн для БК "BetsClub"240 просмотров
- Дизайн для компании PrintingLux230 просмотров