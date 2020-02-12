Svitek_che

Готова к сотрудничеству!

1) Образование - два высших:

основное - инженер по специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций";

второе - экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве);

2) Дополнительное образование - секретарь-делопроизводитель, владею слепым методом печати (скорость печати до 300 зн/мин);

3) Опыт работы в строительной организации - с 2008 года;

4) В совершенстве знание пакета программ Microsoft Office, чертежной программы КОМПАС;

5) Любительское пользование программой Adobe Photoshop;

6) Врожденные качества - целеустремленность, исполнительность, пунктуальность, трудоспособность.