Svitek_che

Готова к сотрудничеству!
1) Образование - два высших:
основное - инженер по специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций";
второе - экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве);
2) Дополнительное образование - секретарь-делопроизводитель, владею слепым методом печати (скорость печати до 300 зн/мин);
3) Опыт работы в строительной организации - с 2008 года;
4) В совершенстве знание пакета программ Microsoft Office, чертежной программы КОМПАС;
5) Любительское пользование программой Adobe Photoshop;
6) Врожденные качества - целеустремленность, исполнительность, пунктуальность, трудоспособность.
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