Svitlana1234567

Светлана Гнып Svitlana1234567Svitlana1234567
32 годаУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Работаю дизайнером интерьеров и екстерьеров
http://www.free-lance.ru/users/Svitlana1234/info/ Здесь можете посмотреть множество моих работ и проектов.
Я ответственный, коммуникабельный, достаточно эрудированный человек.
Владею следующими программами: CoralDraw. 3ds Max, частично photoshop и другими.
Есть дизайнерский вкус, люблю чертежи, хорошо рисую и интересуюсь
искусством. Занимаюсь в таких областях:
1.Дизайн архитектурной среды (гражданские здания, Интерьеры, ландшафт, экстерьеры, фасады), дизайн и проектирование офисов, завдсикх помещений и прочее..
2.Художник – живописец (масло)
3.Скульптор
3.Визуализатор – V-Ray
4.Имею дизайнерский вкус, закончила художественную школу и студию. Также университет по специальности "дизайн" с красным дипломом.