Svitlana1234567

Работаю дизайнером интерьеров и екстерьеров

http://www.free-lance.ru/users/Svitlana1234/info/ Здесь можете посмотреть множество моих работ и проектов.

Я ответственный, коммуникабельный, достаточно эрудированный человек.

Владею следующими программами: CoralDraw. 3ds Max, частично photoshop и другими.

Есть дизайнерский вкус, люблю чертежи, хорошо рисую и интересуюсь

искусством. Занимаюсь в таких областях:

1.Дизайн архитектурной среды (гражданские здания, Интерьеры, ландшафт, экстерьеры, фасады), дизайн и проектирование офисов, завдсикх помещений и прочее..

2.Художник – живописец (масло)

3.Скульптор

3.Визуализатор – V-Ray

4.Имею дизайнерский вкус, закончила художественную школу и студию. Также университет по специальности "дизайн" с красным дипломом.