Svitlanagenina

Дипломированный переводчик польского и английского языка

Перевод корпоративных документов, нормативно-правовых актов, каталогов, процессуальных документов,

технический перевод.

Перевод документов ЗАГС, свидетельств о рождении, браке, разводе, смерти, удостоверений, паспортов, справок о несудимости, из пенсионного фонда, с места работы, учебы, о доходах, с ДФС, из банка, образовательных документов, аттестатов, дипломов.

Опыт работы с письменными переводами различной тематики - более 20 лет.

Усный перевод во время конференций, онлайн тренингов, переговоров.