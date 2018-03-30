Моя нынешняя основная область интересов - разработка Web / Front-End.
Я с удовольствием создам современный продукт для вас, используя следующие технологии: HTML5/CSS3. Я знаком со многими другими, но это мои любимые.
Я мог бы решить задачу программирования любой сложности для вас.
Я предпочитаю создавать сложные и уникальные веб-сервисы и/или пользовательские интерфейсы, а не создавать простые веб-сайты, которые похожи друг на друга.
Получил сертификат успешного завершения курса SoloLearn HTML и сертификат успешного завершения курса SoloLearn CSS.
Есть опыт поддержки, администрирования и модерирования сайта международного благотворительного фонда Archangel of light.
Я знаю что такое дедлайн! Иными словами все будет КАЧЕСТВЕННО И В СРОК.
— Web-разработка;
— Web-верстка;
— HTML5;
— CSS3;
— Имеется опыт создания, поддержки, администрирования и модерирования сайтов;
— Опыт в создании сайтов с системамой управления контентом Joomla!, и без нее (HTML5/CSS3), настройке плагинов и расширений;
— Разработка логотипов;
— Знание Adobe Photoshop.
Языки:
Английский: Средний;
Русский: Родной;
Украинский: Родной.
Личные качества:
1. Умение решать задачи
2. Аналитический склад ума
3. Упорство
4. Хорошая концентрация
5. Усидчивость
6. Алгоритмизированный подход
7. Ответственность
8. Коммуникабельность
9. Инициативность
Жизненные принципы:
1. Всегда достигаю поставленных целей;
2. Никогда не допускаю авралов;
3. Дорожу репутацией.
Образование:
1. Иностранная филология, ПМБЛ №1 (Окончено в 2017 году).
2. Мехатроники и компьютерных технологий, Компьютерных наук, Киев, Киевский национальный университет технологий и дизайна (Неоконченное высшее, с 09.2017 по 07.2021)
Выпускники кафедры «Дизайн информационных технологий - ИТ-специалисты».
Выпускники нашего факультета могут проектировать и эксплуатировать автоматизированные системы управления, разрабатывать программы мониторинга, обеспечивать работу персональных компьютеров и компьютерных сетей, проводить компьютерную обработку научной, технической и коммерческой информации, разрабатывать компьютерные диагностические системы.