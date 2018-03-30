Web-разработчик, Верстальщик, HTML5/CSS3/Joomla Developer

Моя нынешняя основная область интересов - разработка Web / Front-End.

Я с удовольствием создам современный продукт для вас, используя следующие технологии: HTML5/CSS3. Я знаком со многими другими, но это мои любимые.

Я мог бы решить задачу программирования любой сложности для вас.

Я предпочитаю создавать сложные и уникальные веб-сервисы и/или пользовательские интерфейсы, а не создавать простые веб-сайты, которые похожи друг на друга.

Получил сертификат успешного завершения курса SoloLearn HTML и сертификат успешного завершения курса SoloLearn CSS.

Есть опыт поддержки, администрирования и модерирования сайта международного благотворительного фонда Archangel of light.

Я знаю что такое дедлайн! Иными словами все будет КАЧЕСТВЕННО И В СРОК.

— Web-разработка;

— Web-верстка;

— HTML5;

— CSS3;

— Имеется опыт создания, поддержки, администрирования и модерирования сайтов;

— Опыт в создании сайтов с системамой управления контентом Joomla!, и без нее (HTML5/CSS3), настройке плагинов и расширений;

— Разработка логотипов;

— Знание Adobe Photoshop.

Языки:

Английский: Средний;

Русский: Родной;

Украинский: Родной.

Личные качества:

1. Умение решать задачи

2. Аналитический склад ума

3. Упорство

4. Хорошая концентрация

5. Усидчивость

6. Алгоритмизированный подход

7. Ответственность

8. Коммуникабельность

9. Инициативность

Жизненные принципы:

1. Всегда достигаю поставленных целей;

2. Никогда не допускаю авралов;

3. Дорожу репутацией.

Образование:

1. Иностранная филология, ПМБЛ №1 (Окончено в 2017 году).

2. Мехатроники и компьютерных технологий, Компьютерных наук, Киев, Киевский национальный университет технологий и дизайна (Неоконченное высшее, с 09.2017 по 07.2021)

Выпускники кафедры «Дизайн информационных технологий - ИТ-специалисты».

Выпускники нашего факультета могут проектировать и эксплуатировать автоматизированные системы управления, разрабатывать программы мониторинга, обеспечивать работу персональных компьютеров и компьютерных сетей, проводить компьютерную обработку научной, технической и коммерческой информации, разрабатывать компьютерные диагностические системы.