С удовольствием возьмусь за интересное задание

Тексты

Я люблю и умею писать интересные тексты, особенно - за деньги ;-) Однако как копирайтер, вворачивающий немыслимые ключи в многострадальное тело только что написанной статьи, я уже исписалась. Три года в копирайтинге и более тысячи разбросанных по всему рунету статей сделали свое дело: выдавать мертвые тексты "и для людей, и для машин" я уже физически не могу. Я их даже читать не могу, если честно. С удовольствием возьмусь за написание статей для сайта или блога, буду рада долгосрочному сотрудничеству.

Продвижение, сопровождение сайтов

Реклама в Я.Директ. Как говорится, "сдуру можно весь бюджет за сутки скликать", здесь у меня есть опыт работы со сверхмалыми бюджетами. Если же вы желаете свой ресурс продвигать статьями - не вопрос, подберем вам ключики. В этом вопросе я различным программам не особо доверяю - делаю все врукопашную.

У меня есть опыт создания сайтов на Joomla! и Wordpress, однако для полноценной работы на Заказчика мне не хватает команды (в одиночку все сложно охватить). А вот за наполнение или модерирование сайта или форума легко возьмусь.

Работа с изображениями

Подкорректирую или отретуширую ваши изображения, могу сделать листовку или баннер.

Немного о себе

Я инженер ПГС с опытом работы в строительстве. Образование - высшее техническое. Владею программами AutoCAD, Adobe Photoshop, у меня аналитическое мышление и досадная болезнь - перфекционизм ;)