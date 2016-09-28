Мы делаем сайты. И делаем это хорошо!

Учитывая наш опыт и в разработке и продвижения сайтов, мы разработали свою уникальную систему управления сайтом (php), работать в ней так же просто как и в MicrosoftWord. Мы не используем такие простые и одновременно такие сложные для пользователей CMS как Drupal, Modx и, ТЕМ БОЛЕЕ, Joomla или Wordpress. Наша CMS (php) отлично интегрируется с 1с или salesforce. Мы гордимся, что при разработке интернет-магазинов, клиенты с удовольствием предпочитают по многим параметрам нашу CMS битриксу, а это еще одна победа в нашу копилку. И, самое главное, у нее открытый код, закладывая полное доверие в наши "рабочие" отношения!

Работая эффективно и с удовольствием, команда SWD уже реализовала более 150 успешных проектов, сотрудничая не только с белорусскими заказчиками. Мы ценим наших клиентов, поэтому выполняем работу качественно и в срок, всегда учитываем их пожелания и рекомендации.

О работе:

Работаем по предоплате 30% и на связи практически 24/7. Делаем свою работу качественно – это наш принцип. А в результате получаем положительные отзывы и благодарности. Более 95% заказчиков приходят по рекомендациям наших клиентов.

*Так как в последнее время появились мошенники, которые создают идентичные аккаунты с незначительными изменениями в буквах (с точкой или тире в конце и др.) убедительная просьба проверьте каждый символ в логине, который добавили.

С уважением:

Александр Журавович

Phone\Viber: через личку

Email: [email protected]

Skype: через личку

WWW.SWDpower.com