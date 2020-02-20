Sweeth0neym00n1

Копирайтинг(пишем тексты на заказ)

Здравствуйте)Меня зовут Маша, я - посредник. Ищу клиентов для мастера Юлии. Она - копирайтер; пишет статьи и слоганы на любые темы. Специализируется в редактировании и корректировке текстов. Вот, что она может вам предоставить:Уникальные SEO-оптимизированные тексты.Продающие/коммерческие тексты. Глубокий и сложный рерайт.Оформление контента (распределение на части, эстетическая подача с заголовками, списками, таблицами).Исправление фактических, логических, синтаксических и пунктуационных ошибок.Идеальный результат в короткие сроки.Вы можете быть уверены в успешном и быстром выполнении работ