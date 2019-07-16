SwenZ

Фархад SwenZ

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Художник

Приветствую!

Что я умею рисовать?

Большой опыт рисования в Medibang Paint и т.д. Не считаю себя проффессионалом, но рисовать персонажей, оформление (сайта, соц.сетей), могу... И ещё могу рисовать ваш вариант (то, что вы предложите), если это соответствует моему стилю.

Почему Вы должны заказать именно у меня?

Может потому, что Я отношусь к своему делу ответственно, а еще может быть, я хочу набрать рейтинг xD. Это вас не устраивает? А если я скажу, что я сделаю ваш заказ в очень-очень быстрые сроки. И ещё у меня всё без КИДАЛОВА , раньше работал в соц.сети VKontakte, могу скинуть отзывы (их около 100).

На этом у меня всё, по всем остальным вопросам обращайтесь в ЛИЧКУ.

С уважением, Фархад Мирзоев (Swenz)!