Работаю графическим и веб-дизайнером больше 7 лет. Оказываю услуги в сфере веб дизайна и программирования, дизайна логотипов, полиграфической продукци
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Работаю графическим и веб-дизайнером больше 7 лет. Оказываю услуги в сфере веб дизайна и программирования, дизайна логотипов, полиграфической продукции ( визиток, флаеров, буклетов, баннеров), занимаюсь разработкой фирменного стиля.
В совершенстве владею следующими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, WordPress, Joomla, PrestaShop, OpenCart и др.
Почему я предлагаю работать именно со мной?
1. ОПЛАТА работы только ПОСЛЕ сдачи заказа!
2. Разработка нескольких дизайн концепций.
3. Строгое выполнение работы в указанный срок.
4. Большой опыт работы как на отечественном, так и на международном уровне.
5. Современные техники и подходы в дизайне и программирование.
6. Клиент всегда прав.
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