Работаю графическим и веб-дизайнером больше 7 лет. Оказываю услуги в сфере веб дизайна и программирования, дизайна логотипов, полиграфической продукци

Добро пожаловать на мой профиль!

Работаю графическим и веб-дизайнером больше 7 лет. Оказываю услуги в сфере веб дизайна и программирования, дизайна логотипов, полиграфической продукции ( визиток, флаеров, буклетов, баннеров), занимаюсь разработкой фирменного стиля.

В совершенстве владею следующими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, WordPress, Joomla, PrestaShop, OpenCart и др.

Почему я предлагаю работать именно со мной?

1. ОПЛАТА работы только ПОСЛЕ сдачи заказа!

2. Разработка нескольких дизайн концепций.

3. Строгое выполнение работы в указанный срок.

4. Большой опыт работы как на отечественном, так и на международном уровне.

5. Современные техники и подходы в дизайне и программирование.

6. Клиент всегда прав.