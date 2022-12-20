Swetlanatlt69

САЙТ ПОД КЛЮЧ.
Качественно и в срок сделаю доработку и настройку сайта или интернет - магазина на платформе Тильда.
Прошла обучение по программе повышения квалификации «Азбука цифры. Разработчик интернет-сайтов на основе готовых платформенных решений» в Национальном исследовательском Томском государственном университете.
Что могу предложить из работ на Тильде
1. ЗНАКОМСТВО С ПРОЕКТОМ
Обсудим Ваш проект, согласуем сроки работы и стоимость.
2. АНАЛИЗ
Проведу анализ конкурентов и целевой аудитории.
3. ДИЗАЙН САЙТА
Создам прототип сайта
Разработаю дизайн сайта.
Подберу цвета, шрифты, дизайн, элементы и прочие решения.
4. ВЕРСТКА САЙТА НА ТИЛЬДЕ
Утвержденный дизайн я верстаю на Тильде.
Адаптирую все страницы сайта под мобильные устройства и планшеты.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ
Подключаю всё необходимые для Вашего сайта:
Домен, доменную почту, SSL-сертификат, формы заявок, платежные системы и другие сервисы, делаю базовую настройку SEO.
6. ПОДДЕРЖКА
При необходимости запишу Вам инструкцию по работе с основными функциями сайта, что бы Вы смогли самостоятельно обновлять информацию.
В течение месяца бесплатно проконсультирую по любым вопросам, связанным с работой ТИЛЬДЫ.
Выполню также любую работу по отдельности.
Создание карточек товара, работа в 1С.