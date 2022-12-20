Swetlanatlt69

САЙТ ПОД КЛЮЧ НА ТИЛЬДА

САЙТ ПОД КЛЮЧ.

Качественно и в срок сделаю доработку и настройку сайта или интернет - магазина на платформе Тильда.

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Азбука цифры. Разработчик интернет-сайтов на основе готовых платформенных решений» в Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Что могу предложить из работ на Тильде

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОЕКТОМ

Обсудим Ваш проект, согласуем сроки работы и стоимость.

2. АНАЛИЗ

Проведу анализ конкурентов и целевой аудитории.

3. ДИЗАЙН САЙТА

Создам прототип сайта

Разработаю дизайн сайта.

Подберу цвета, шрифты, дизайн, элементы и прочие решения.

4. ВЕРСТКА САЙТА НА ТИЛЬДЕ

Утвержденный дизайн я верстаю на Тильде.

Адаптирую все страницы сайта под мобильные устройства и планшеты.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

Подключаю всё необходимые для Вашего сайта:

Домен, доменную почту, SSL-сертификат, формы заявок, платежные системы и другие сервисы, делаю базовую настройку SEO.

6. ПОДДЕРЖКА

При необходимости запишу Вам инструкцию по работе с основными функциями сайта, что бы Вы смогли самостоятельно обновлять информацию.

В течение месяца бесплатно проконсультирую по любым вопросам, связанным с работой ТИЛЬДЫ.

Выполню также любую работу по отдельности.

Создание карточек товара, работа в 1С.