Надо создать адаптивный слайдер: несколько фотографий которые меняються, тематика фотографий вебдизайн, мультимедия. Всего около 5-6 фотографий. Работу надо выполнить в краткий строк до 10 дней. Желательно чтоб Вы могли помочь подобрать фотографии, есть пара примеров. Кому ...