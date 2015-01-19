Swiss7775

Рихтер Андрей Swiss7775

 
44 годаУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$27
10 баллов
4 года назад
Создать логотип для сайта/Маркетинговых материалов
все норм.
Все ок
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Плакат
Все хорошо. Спасибо.
Все ОК спасибо
Ответный отзыв
dij0990
Денис 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт под ключ, желательно на Wordpress
Приятный человек, правильно и четко поставленное задание
Всё сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$320
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна сайта
Сотрудничество с Андреем состоялось успешно, сложностей не возникло. Мои рекомендации!
Качественная работа, быстрые строки исполнения. Обязательно будем ёще сотрудничать
Ответный отзыв