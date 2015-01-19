нарисовать узорную сетку на corel draw или Adobe Ilustrator
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрытмесяц назад
Надо удалить шрифты гугл со страницы на Вордпрес, сейчас шрифты удаляются с помощью плагина, надо сделать решение без плагина.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Создать пошаговой формуляр для страницы наwordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу специалиста по таргетной рекламе в гугле (немецкоязычной сегмент, есть переводчик)Контекстная реклама11 заявокЗакрыт2 года назад
Накрутка отзывов в гугле, позитивные рецензииПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем специалистов по таргетной рекламе, генерации лидов, целевому трафику на инстаграме и фейсбуке. Тематика - недвижимость, немецко говорящий сегментСоциальные сети (SMM и SMO)31 заявкаЗакрыт3 года назад
Надо создать мобильный лендинг с возможностью выбора посетителями категории/ варианта товара. Пример страницы можно посмотреть здесь: https://immospex.perspectivefunnel.com/2020/Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Создание визуализаций экстерьеров+интерьеров домов. Есть примеры, нужно создать похожие3D-графика25 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется помощь при создании кредитного калькулятора для интернет странице на Wordpress. Кроме того надо пару изменения на страницеВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу креативного дизайнера для флайеров в сфере недвижимостиНаружная реклама30 заявокЗакрыт4 года назад
желательно в 3DЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать дизайн плаката размера DIN A0. Для компании по продажу недвижемости надо создать дизайн плаката или в класическом стиле или в креативном стиле.Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуются визуализации малоквартирных домов и планировок квартир для рекламы в интернете.Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо грамотно наполнить сайт портала медицинских услуг, включая заголовки, стоп слова, итд. Кроме того надо актуализировать медицинский контент для ряда статейКопирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо создать сайт медицинской компании, сайт не сложний, есть перечень похожих сайтов. Срок исполнения до 4 недель. Бюждет уточняйте.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $320
Необходима разработка главной и внутренних страниц сайта для компании. Очень важно придерживаться современного стиля дизайна. Дизайн должен быть в меру ярким, привлекающим внимание, нужно сделать красивое оформление графикой. ТЗ отправлено на ящик.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Ищу дизайнера+вестальщика корпоративгий сайт толко для глайной страници. Оплата до 300 + бонусДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для удалённой работы мы ищем фрилансеров по вебдизайну и графическому дизайну. Разработка баннеров, фирменных стилей, знаков, логотипов, визиток, брошур, флайеров. Дополнительно мы ищем вевдизайнеров и программистов (PHP, Open Source CMS и прочее) Условия оплаты: предоплата 50% через банковский ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо создать адаптивный слайдер: несколько фотографий которые меняються, тематика фотографий вебдизайн, мультимедия. Всего около 5-6 фотографий. Работу надо выполнить в краткий строк до 10 дней. Желательно чтоб Вы могли помочь подобрать фотографии, есть пара примеров. Кому ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для работы в разных проектах требуються специалисты для графическово оформления, создания логотипов и так далее (удаленная работа на заказ) По возможночти си ссылкой на портфолио.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад