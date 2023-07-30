Художник

Здравствуйте! Делаю картины для вас на абсолютно любые темы, за исключением порнографических и портретов.

Работаю в этой сфере уже 8 лет.

Выполняю работы в таких форматах как диджитал и традиционный.

Из материалов использую масляные краски, акварель, акрил/акриловые маркеры, спиртовые маркеры.

По поводу объема работы, делаю картины любых размеров и форм до тех, что вместятся в дверной проем без особых усилий.

Опыт работы в диджитале 3 года, в традиционном стиле 15 лет.