Художник
Здравствуйте! Делаю картины для вас на абсолютно любые темы, за исключением порнографических и портретов.
Работаю в этой сфере уже 8 лет.
Выполняю работы в таких форматах как диджитал и традиционный.
Из материалов использую масляные краски, акварель, акрил/акриловые маркеры, спиртовые маркеры.
По поводу объема работы, делаю картины любых размеров и форм до тех, что вместятся в дверной проем без особых усилий.
Опыт работы в диджитале 3 года, в традиционном стиле 15 лет.
Я против войны в Украине!
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $70от 3 дней
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