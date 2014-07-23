Образование:

Криворожский Горноэлектромеханический техникум Криворожского технического университета.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2011 – 2014 ТОВ «Темплар»

Должностные обязанности:

• создание сайтов с ноля по ТЗ;

• добавление нового функционала;

• интеграция с платежными системами: (SafeCharge, AlgoCharge, CCBill);

• создание билинговой системи для внутрисайтовых покупок;

• написания сервиса кодирования видео на Node JS;

• добавление realtime нотификации с использованием Node JS и Socket.IO;

• верстка страниц сайта с использованием HTML5, CSS3;

• использование Backbone JS;

• написание клиентского приложения на C# для взаимодействия с серверной частью Node JS;

• администрирование linux серверов (настройка MySQL, Apache, php5, nginx, memcached, MongoDB, Redis, FFmpeg);

• определение узких мест в системе и оптимизация запросов, скриптов;

• опыт работы с Git.

Другие навыки:

• опыт верстки интерфейсов с использованием Twitter Bootstrap;

• опыт работы с Laravel, AngularJS, Backbone, Knockout, jQuery;

• опыт работы с CoffeeScript;

• знание LESS, SASS;

• опыт работы с MongoDB;

• опыт написание сайтов с использованием Node JS;

• небольшой опыт разработки на Ruby on Rails.

Личностные качества:

• умение качественно работать;

• добросовестность в работе;

• умение быстро освоить новый программный продукт, технологию;

• обладание творческими способностями;

• присутствие желания работать и зарабатывать.