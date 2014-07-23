Образование:
Криворожский Горноэлектромеханический техникум Криворожского технического университета.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2011 – 2014 ТОВ «Темплар»
Должностные обязанности:
• создание сайтов с ноля по ТЗ;
• добавление нового функционала;
• интеграция с платежными системами: (SafeCharge, AlgoCharge, CCBill);
• создание билинговой системи для внутрисайтовых покупок;
• написания сервиса кодирования видео на Node JS;
• добавление realtime нотификации с использованием Node JS и Socket.IO;
• верстка страниц сайта с использованием HTML5, CSS3;
• использование Backbone JS;
• написание клиентского приложения на C# для взаимодействия с серверной частью Node JS;
• администрирование linux серверов (настройка MySQL, Apache, php5, nginx, memcached, MongoDB, Redis, FFmpeg);
• определение узких мест в системе и оптимизация запросов, скриптов;
• опыт работы с Git.
Другие навыки:
• опыт верстки интерфейсов с использованием Twitter Bootstrap;
• опыт работы с Laravel, AngularJS, Backbone, Knockout, jQuery;
• опыт работы с CoffeeScript;
• знание LESS, SASS;
• опыт работы с MongoDB;
• опыт написание сайтов с использованием Node JS;
• небольшой опыт разработки на Ruby on Rails.
Личностные качества:
• умение качественно работать;
• добросовестность в работе;
• умение быстро освоить новый программный продукт, технологию;
• обладание творческими способностями;
• присутствие желания работать и зарабатывать.