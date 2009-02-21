Seo

Наше предложение:

• Поисковая оптимизация сайтов.

• Продвижение сайтов.

• Контентное сопровождение сайтов (написание статей).

Это могут быть как продающие тексты или тематические статьи, так и аналитический контент с собственными выводами...... или вовсе пища для роботов.

• Анализ и аудит ключей.

Стоимость, сроки, конкуренты - по каждому отдельно. (таблица). Анализ сайтов конкурентов.

• Составление анкоров (ссылок), названий и описаний для прогона по каталогам.

• Составление проектов для sape - анкорный лист, рекомендации...

• Платные консультации и рекомендации по ICQ.

1. Подробные консультации по всем этапам продвижения и оптимизации сайтов

2. Рекомендации по эффективной покупке ссылок на сапе.

3. Правильное написание контента для сайта под ключи – рекомендации, плотность и т.д...

4. Продвижение статьями - рекомендации по их написанию и использованию.

5. Рекомендации по поднятию PR и Тиц.

6. Рекомендации по другим методам раскрутки.

7.Прогон по 10 тисячам каталогов! (20 вмз)

8.Прогон по 400 соцюзакладкам (15 вмз)

Ценовая политика:

• Цена на поисковую оптимизацию составляет 50-70вмз.

• Цена на продвижение сайтов зависит непосредственно от конкурентности запросов Вашей тематики, целей достижения.

• Контентное сопровождение сайта:

1. Копирайтинг, оптимизированные тексты – от 100-150 wmr/1000 зн. (4-6 wmz) с учетом пробелов;

2. Рерайтинг текстов - от 50-75 wmr/1000 зн. (2-3 вмз) с пробелами.

Оплата производится посредством WebMoney!

Ваши гарантии на наши услуги:

• Наличие аттестата продавца сервиса WebMoney;

• Мы ценим свою репутацию (находимся в 5-ке лучших оптимизаторов Веблансера), соответственно предоставляемые услуги только высокого качества. Наши клиенты – постоянные заказчики, с которыми мы сотрудничаем продолжительный срок;

• Качественно выполненная работа служит нам дополнительным портфолио.

Срок выполнения заказов оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.

После выполнения задания мы предоставляем Вам подробный отчёт о проделанной работе.