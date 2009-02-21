Наше предложение:
• Поисковая оптимизация сайтов.
• Продвижение сайтов.
• Контентное сопровождение сайтов (написание статей).
Это могут быть как продающие тексты или тематические статьи, так и аналитический контент с собственными выводами...... или вовсе пища для роботов.
• Анализ и аудит ключей.
Стоимость, сроки, конкуренты - по каждому отдельно. (таблица). Анализ сайтов конкурентов.
• Составление анкоров (ссылок), названий и описаний для прогона по каталогам.
• Составление проектов для sape - анкорный лист, рекомендации...
• Платные консультации и рекомендации по ICQ.
1. Подробные консультации по всем этапам продвижения и оптимизации сайтов
2. Рекомендации по эффективной покупке ссылок на сапе.
3. Правильное написание контента для сайта под ключи – рекомендации, плотность и т.д...
4. Продвижение статьями - рекомендации по их написанию и использованию.
5. Рекомендации по поднятию PR и Тиц.
6. Рекомендации по другим методам раскрутки.
7.Прогон по 10 тисячам каталогов! (20 вмз)
8.Прогон по 400 соцюзакладкам (15 вмз)
Ценовая политика:
• Цена на поисковую оптимизацию составляет 50-70вмз.
• Цена на продвижение сайтов зависит непосредственно от конкурентности запросов Вашей тематики, целей достижения.
• Контентное сопровождение сайта:
1. Копирайтинг, оптимизированные тексты – от 100-150 wmr/1000 зн. (4-6 wmz) с учетом пробелов;
2. Рерайтинг текстов - от 50-75 wmr/1000 зн. (2-3 вмз) с пробелами.
Оплата производится посредством WebMoney!
Ваши гарантии на наши услуги:
• Наличие аттестата продавца сервиса WebMoney;
• Мы ценим свою репутацию (находимся в 5-ке лучших оптимизаторов Веблансера), соответственно предоставляемые услуги только высокого качества. Наши клиенты – постоянные заказчики, с которыми мы сотрудничаем продолжительный срок;
• Качественно выполненная работа служит нам дополнительным портфолио.
Срок выполнения заказов оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.
После выполнения задания мы предоставляем Вам подробный отчёт о проделанной работе.