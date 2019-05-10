Synoptic

Сергей Synoptic

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сергей Новиков, веб-разработчик

Моя основная специализация - прототипирование веб-приложений, создание минимально жизнеспособных продуктов и дальнейшее их масштабирование, помощь стартапам,  поддержка существующих проектов любой сложности.Что я могу предложить:

  • Проекты с нуля. Чтобы начать работу, от вас достаточно только идеи продукта, высокоуровневых требований и определенного количества денег.
  • Дизайн → Рабочий продукт.  В этом случае у вас уже есть макеты дизайна и требования к продукту, а теперь вы хотите вдохнуть в них жизнь.
  • Поддержка вашего проекта. У вас уже есть рабочий проект, и вам требуются улучшения, рефакторинг или просто консультация.

Технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:

  • Создание одностраничных веб-приложений. Начиная от jQuery и Backbone.js, заканчивая последними версиями React.js, Angular и библиотеками на базе веб-компонентов.
  • Экспертный навык HTML/CSS верстки.
  • Визуализация данных с использованием JavaScript
  • Разработка серверной части с использованием Node.js / MongoDB
  • Проектирование и имплементация REST API. Интеграция с third-party сервисами(OAuth, AWS, SendGrid и др.)
  • Развертывание проектов

Не технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:

  • Оценка бюджета и сроков
  • Сбор и анализ требований, подготовка их к имплементации
  • Ведение проекта, управление командой
Я не рассматриваю предложения:

  • От аутсорсинговых агентств, если требуется любого рода трудоустройство
  • Без возможности удаленной работы
JavascriptMongoDBHTMLCSSjQueryAngularRESTNode.jsReact.jsBackbone.js