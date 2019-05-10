Сергей Новиков, веб-разработчик

Моя основная специализация - прототипирование веб-приложений, создание минимально жизнеспособных продуктов и дальнейшее их масштабирование, помощь стартапам, поддержка существующих проектов любой сложности.Что я могу предложить:

Проекты с нуля. Чтобы начать работу, от вас достаточно только идеи продукта, высокоуровневых требований и определенного количества денег.

Дизайн → Рабочий продукт. В этом случае у вас уже есть макеты дизайна и требования к продукту, а теперь вы хотите вдохнуть в них жизнь.

Поддержка вашего проекта. У вас уже есть рабочий проект, и вам требуются улучшения, рефакторинг или просто консультация.

Технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:

Создание одностраничных веб-приложений. Начиная от jQuery и Backbone.js, заканчивая последними версиями React.js, Angular и библиотеками на базе веб-компонентов.

Экспертный навык HTML/CSS верстки.

Визуализация данных с использованием JavaScript

Разработка серверной части с использованием Node.js / MongoDB

Проектирование и имплементация REST API. Интеграция с third-party сервисами(OAuth, AWS, SendGrid и др.)

Развертывание проектов

Не технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:

Оценка бюджета и сроков

Сбор и анализ требований, подготовка их к имплементации

Ведение проекта, управление командой

рассматриваю предложения: