Сергей Новиков, веб-разработчик
Моя основная специализация - прототипирование веб-приложений, создание минимально жизнеспособных продуктов и дальнейшее их масштабирование, помощь стартапам, поддержка существующих проектов любой сложности.Что я могу предложить:
- Проекты с нуля. Чтобы начать работу, от вас достаточно только идеи продукта, высокоуровневых требований и определенного количества денег.
- Дизайн → Рабочий продукт. В этом случае у вас уже есть макеты дизайна и требования к продукту, а теперь вы хотите вдохнуть в них жизнь.
- Поддержка вашего проекта. У вас уже есть рабочий проект, и вам требуются улучшения, рефакторинг или просто консультация.
Технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:
- Создание одностраничных веб-приложений. Начиная от jQuery и Backbone.js, заканчивая последними версиями React.js, Angular и библиотеками на базе веб-компонентов.
- Экспертный навык HTML/CSS верстки.
- Визуализация данных с использованием JavaScript
- Разработка серверной части с использованием Node.js / MongoDB
- Проектирование и имплементация REST API. Интеграция с third-party сервисами(OAuth, AWS, SendGrid и др.)
- Развертывание проектов
Не технические навыки, которые я хотел бы подчеркнуть:
- Оценка бюджета и сроков
- Сбор и анализ требований, подготовка их к имплементации
- Ведение проекта, управление командой
- От аутсорсинговых агентств, если требуется любого рода трудоустройство
- Без возможности удаленной работы
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