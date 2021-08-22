Synthesiss_X

Даниил Кутоловский Synthesiss_XSynthesiss_X
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественные авторские тексты, контент-менеджмент, верстка!
Доброго времени суток! Из предоставляемых услуг, ключевые: копирайтинг, SEO-копирайтинг, модерирование и администрирование веб-сайтов, менеджмент контента, рерайтинг, вёрстка (в т.ч. Bootstrap), веб-программирование (Python, JS, Java, прочие языки - HTML и стили CSS, + некоторые фреймворки).
Выполню задачу в поставленные сроки, соблюду все требования и оговоренные нюансы. Работаю на результат, сделаю план в полном объеме. Обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!