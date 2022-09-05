Syusyukina

Екатерина Syusyukina

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D Визуализатор

Привет! 👋  Меня зовут Екатерина и я 3d-визуализатор, с моей помощью ваша идея превратится во вкусный, гармоничный и фотореалистичный рендер!  Работаю в 3Ds Max 2021, Corona Render, Adobe Photoshop. Имею сертификат от международной компании Autodesk Стоимость услуг согласно объему работ указанных в ТЗ, минимально 500 руб. за кв.м, предусмотрено 3 правки и 3-4 ракурса. Действует система скидок и бонусов: 

  • 10% приведи друга
  • 15% постоянному заказчику (постоянный заказчик после 3 выполненных заказов)
 Вы всегда можете рассчитывать на соблюдение сроков выполнения работ, качественные рендеры и обратную связь.❗Важно: 
  • работаю по предоплате (сумма договорная)
  • Качество вашего ТЗ напрямую влияет на скорость выполнения заказа.
Моё портфолио: https://www.behance.net/2b6bf230 Контакты: Telegram https://t.me/ekaterinasusukinaWhatsApp +7 925 826‑44‑24

Портфолио