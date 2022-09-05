3D Визуализатор

Привет! 👋 Меня зовут Екатерина и я 3d-визуализатор, с моей помощью ваша идея превратится во вкусный, гармоничный и фотореалистичный рендер!  Работаю в 3Ds Max 2021, Corona Render, Adobe Photoshop. Имею сертификат от международной компании Autodesk Стоимость услуг согласно объему работ указанных в ТЗ, минимально 500 руб. за кв.м, предусмотрено 3 правки и 3-4 ракурса. Действует система скидок и бонусов:

10% приведи друга

15% постоянному заказчику (постоянный заказчик после 3 выполненных заказов)

работаю по предоплате (сумма договорная)

Качество вашего ТЗ напрямую влияет на скорость выполнения заказа.