3D Визуализатор
Привет! 👋 Меня зовут Екатерина и я 3d-визуализатор, с моей помощью ваша идея превратится во вкусный, гармоничный и фотореалистичный рендер! Работаю в 3Ds Max 2021, Corona Render, Adobe Photoshop. Имею сертификат от международной компании Autodesk Стоимость услуг согласно объему работ указанных в ТЗ, минимально 500 руб. за кв.м, предусмотрено 3 правки и 3-4 ракурса. Действует система скидок и бонусов:
- 10% приведи друга
- 15% постоянному заказчику (постоянный заказчик после 3 выполненных заказов)
- работаю по предоплате (сумма договорная)
- Качество вашего ТЗ напрямую влияет на скорость выполнения заказа.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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