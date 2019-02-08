Сергей Журавлев SzhuravevSzhuravev
25 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Не останавливайся, продолжай сиять!
Здравствуйте! Добрейший вечерочек! Меня зовут Сергей.
Я занимаюсь созданием презентаций. Помогу Вам создать креативную, информативную, отвечающую Вашим требованиям презентацию на самые различные тематики: презентация вашей компании, продукции, презентация по учёбе. Если Вы учащийся школы или университета, то Вам это будет особенно полезно и удобно, ведь я смогу сделать Вашу работу по тому или иному предмету (преподы будут в восторге). Задача номер один для меня это то, чтобы клиент остался доволен работой и все его пожелания были учтены.
Мои навыки:
- умение работы с Microsoft PowerPoint;
- Office Microsoft;
- Photoshop CS6
- знание английского языка (уровень: upper-Intermediate)
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