Не останавливайся, продолжай сиять!

Здравствуйте! Добрейший вечерочек! Меня зовут Сергей.

Я занимаюсь созданием презентаций. Помогу Вам создать креативную, информативную, отвечающую Вашим требованиям презентацию на самые различные тематики: презентация вашей компании, продукции, презентация по учёбе. Если Вы учащийся школы или университета, то Вам это будет особенно полезно и удобно, ведь я смогу сделать Вашу работу по тому или иному предмету (преподы будут в восторге). Задача номер один для меня это то, чтобы клиент остался доволен работой и все его пожелания были учтены.

Мои навыки:

- умение работы с Microsoft PowerPoint;

- Office Microsoft;

- Photoshop CS6

- знание английского языка (уровень: upper-Intermediate)