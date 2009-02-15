T-A

Антон T-A

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Дам работу

  • Создание копии игрового проекта

    Требуется оценить разработку копии игры www.oldcombats.com , которая в свою очередь является клоном старой игры "Бойцовский клуб". Игра браузерная, графика отсутствует, интерфейс текстовый. За дополнительными вопросами можно обращаться в скайп. Поправил сайт

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта для агентства недвижимости

    У меня есть сайт: www.tokareff.me Он был сделан в апреле, но перестал меня устраивать почти сразу. Во-первых дизайн. Он очень формален, а я все таки частный риэлтер, и в первую очередь личность. Сайт должен обладать оригинальным дизайном, ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визитки и объявления

    $25

    Доброго дня. Христос воскресе. Итак очередной проект. На основе имеющегося сайта (tokareff.me) и выбранных для его дизайна логотипа и цветовой палитры нужно разработать визитку (на русском языке), фирменный бланк для Word и объявление формата а5 о продаже объекта ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка онлайн игры

    Эта тема уже прошла черной нитью по моей белой жизни, однако потугов я не оставляю. Итак, запрос цен: Требуется реализовать, на не знаю какой платформе (сходу в голову пришел флеш, но я его недолюбливаю), простою по сути ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рассылка по форумам и регистрация в каталогах

    $100

    Нужно увеличить трафик на игровой сайт uoa.ru. Текстовый контент постоянно пополняется. Самым действенным и дешевым мне видится форумная рассылка и регистрация в белых каталогах. Возможно я не прав, тогда предложите другие варианты. Начальный бюджет - ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мелкие фиксы, Джумла

    $50

    Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить: 1.Главная страница: 1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать 1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение в символах названия квартиры. 1.3 Ссылку "Мой блог" разместить ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фотографий

    Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше. Пишите цену за ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оформление 3х групп "Вконтакте"

    $120

    Есть 3 группы "Вконтакте" http://vkontakte.ru/club15189596 Вся недвижимость Москвы. Бесплатные консультации по недвижимости http://vkontakte.ru/club15232713 Ultima Online. Антарес:Пробуждение (Онлайн Игра) http://vkontakte.ru/club16204911 Здоровые и красивые ногти. Уверенность в себе и проявление индивидуальности Необходимо оформить меню этим группам, в первой группе продолжить ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аватар для группы "Вконтакте"

    $10

    Группа посвящена маникюру, педикюру и ногтевому дизайну. Необходимый размер 200х800 Яркий красивый гламурный (99% пользователей - девушки) Нужен срочно :) Оплата Киви или Яды

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Руководство пользователя онлайн игры

    Для онлайн игры на основе эмулятора Ultima Online, требуется написание мануалов на постоянной основе. Весомая часть игры не переведена на русский язык (англ.). Требования к мануалам: Струтурированные разделы (Регистрация, Файлы, Установка, Настройка, Вход и т.д.) Большое количество скриншотов Высокая ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Легкая настройка Joomla

    Очень некогда вникать. на сайте tokareff.me уже установлен joomla Нужно: 1. Настроить главную страницу: В левой части меню (Главная, объекты, блог, контакты) В центре несколько случайных, или не случайных объектов недвижимости (фото, адрес, цена). При нажатии на объект ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание иллюстраций

    Требуется художественная иллюстрация образов классов персонажей для одной онлайн игры (во как загнул). Задача: имея 6 образов: вампир, паладин, друид, некромант, крафтер и рейнжер, описанных словами: Вампир - кровь под ногами, бледная кожа, красно-бордовый полурваный балахон, лицо ...

    Дизайн сайта
    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натянуть дизайн на движок.

    $250

    Имеем сверстанный дизайн. Необходимо натянуть его на Джумлу (имхо, выслушаю иные варианты), привести в рабочее состояние новости, блог и несколько других сервисов. Срочность - сверх высокая, желательно заняться работой сегодня ночью. Как вариант связи ася- 450631070

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна

    $250

    Для сайта интернет игры со стажем более 5 лет требуется обновление дизайна. Игра: Ultima Online Дизайн должен быть современным, подробное ТЗ распишу в ICQ: 450631070

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание продукции

    $15

    Доброе время суток. Очень быстро (сейчас) нужно красивое описание следующих групп сеток и плёнок: - защитно-улавливающая сетка STREN - штукатурная сетка STREN - сетка для армирования STREN - полиэтиленовая пленка - черная полиэтиленовая пленка - армированная плёнка STREN К каждой группе нужно описание ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Увеличение seo-параметров сайта, посещаемости

    $250

    Интернет сайту www.info-polimer.ru требуется "интернет продвижение". Обьясню ситуацию. Сейчас на контекстную рекламу по 15-20 запросам (не самым популярным) тратится порядка 15 000 рублей в месяц. При этом количество уникальных поситителей не превышает 30 человек в сутки. Подобная ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание странички-визитки

    $250

    Фирме, торгующей укрывочными материалами (п\э пленка, армированная пленка и т.д.) требуется сайт визитка. Требования к нему крайне просты: Главная страница с ассортиментом Прайс-лист Контакты Сроки сжатые: 1-2 дня. На болтовню время терять не люблю, поэтому если пишите здесь, или ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта учебного заведения

    $500

    В довольно сжатые сроки требуется создать и в перспективе сверстать дизайн для Московского Театрального Художественно-Технического Колледжа. Сайт должен обладать оригинальным дизайном, и отражать основные направления обучения абитуриантов: Звукооператоры, Светооператоры, Художники по костюмам, Художники по гримму. Дизайн должен ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов78 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kobryo
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$22
10 баллов
14 лет назад
Обработка фотографий
Интересно было поработать над проектом, приятный в общении, четко ставящий задачу заказчик. Оплата незамедлительно. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Елена сделала все быстрее и качественнее, чем я ожидал. Цены приемлемые, голова креативная )
Ответный отзыв
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Аватар для группы "Вконтакте"
Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Все отлично! Быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Lana
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
48 отзывов(-2)
$250
10 баллов
14 лет назад
Разработка дизайна
Удивительно плодотворное сотрудничеству. Антон знал чего хочет и получил отличный дизайн, в чем его тоже заслуга, в правильных замечаниях. Спасибо.
Все быстро, красиво и качественно. Будем работать еще. от меня 10
Ответный отзыв
Ineya
Тома 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Гавриловой Тамары
Антон предоставил четкое тз, сделал полную оплату и обеспечил безпроблемное сотрудничество! Рекомендую всем фрилансерам! Вам, Антон, мои +10 баллов
Классный специалист. Качественно, быстро и неизменно без единого нарекания. Будем работать ещё!
Ответный отзыв