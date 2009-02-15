У меня есть сайт: www.tokareff.me Он был сделан в апреле, но перестал меня устраивать почти сразу. Во-первых дизайн. Он очень формален, а я все таки частный риэлтер, и в первую очередь личность. Сайт должен обладать оригинальным дизайном, ...