Требуется оценить разработку копии игры www.oldcombats.com , которая в свою очередь является клоном старой игры "Бойцовский клуб". Игра браузерная, графика отсутствует, интерфейс текстовый. За дополнительными вопросами можно обращаться в скайп. Поправил сайт
- Разработка игр4 заявкиЗакрыт13 лет назад
У меня есть сайт: www.tokareff.me Он был сделан в апреле, но перестал меня устраивать почти сразу. Во-первых дизайн. Он очень формален, а я все таки частный риэлтер, и в первую очередь личность. Сайт должен обладать оригинальным дизайном, ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Доброго дня. Христос воскресе. Итак очередной проект. На основе имеющегося сайта (tokareff.me) и выбранных для его дизайна логотипа и цветовой палитры нужно разработать визитку (на русском языке), фирменный бланк для Word и объявление формата а5 о продаже объекта ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Эта тема уже прошла черной нитью по моей белой жизни, однако потугов я не оставляю. Итак, запрос цен: Требуется реализовать, на не знаю какой платформе (сходу в голову пришел флеш, но я его недолюбливаю), простою по сути ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно увеличить трафик на игровой сайт uoa.ru. Текстовый контент постоянно пополняется. Самым действенным и дешевым мне видится форумная рассылка и регистрация в белых каталогах. Возможно я не прав, тогда предложите другие варианты. Начальный бюджет - ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить: 1.Главная страница: 1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать 1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение в символах названия квартиры. 1.3 Ссылку "Мой блог" разместить ...Закрыт14 лет назад
Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше. Пишите цену за ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $120
Есть 3 группы "Вконтакте" http://vkontakte.ru/club15189596 Вся недвижимость Москвы. Бесплатные консультации по недвижимости http://vkontakte.ru/club15232713 Ultima Online. Антарес:Пробуждение (Онлайн Игра) http://vkontakte.ru/club16204911 Здоровые и красивые ногти. Уверенность в себе и проявление индивидуальности Необходимо оформить меню этим группам, в первой группе продолжить ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Группа посвящена маникюру, педикюру и ногтевому дизайну. Необходимый размер 200х800 Яркий красивый гламурный (99% пользователей - девушки) Нужен срочно :) Оплата Киви или ЯдыИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Необходимо зарегистрировать сайт www.uoa.ru на 5000 досках объявленийПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Для онлайн игры на основе эмулятора Ultima Online, требуется написание мануалов на постоянной основе. Весомая часть игры не переведена на русский язык (англ.). Требования к мануалам: Струтурированные разделы (Регистрация, Файлы, Установка, Настройка, Вход и т.д.) Большое количество скриншотов Высокая ...Закрыт14 лет назад
Очень некогда вникать. на сайте tokareff.me уже установлен joomla Нужно: 1. Настроить главную страницу: В левой части меню (Главная, объекты, блог, контакты) В центре несколько случайных, или не случайных объектов недвижимости (фото, адрес, цена). При нажатии на объект ...Закрыт14 лет назад
Требуется художественная иллюстрация образов классов персонажей для одной онлайн игры (во как загнул). Задача: имея 6 образов: вампир, паладин, друид, некромант, крафтер и рейнжер, описанных словами: Вампир - кровь под ногами, бледная кожа, красно-бордовый полурваный балахон, лицо ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Имеем сверстанный дизайн. Необходимо натянуть его на Джумлу (имхо, выслушаю иные варианты), привести в рабочее состояние новости, блог и несколько других сервисов. Срочность - сверх высокая, желательно заняться работой сегодня ночью. Как вариант связи ася- 450631070Закрыт14 лет назад
- $250
Для сайта интернет игры со стажем более 5 лет требуется обновление дизайна. Игра: Ultima Online Дизайн должен быть современным, подробное ТЗ распишу в ICQ: 450631070Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Доброе время суток. Очень быстро (сейчас) нужно красивое описание следующих групп сеток и плёнок: - защитно-улавливающая сетка STREN - штукатурная сетка STREN - сетка для армирования STREN - полиэтиленовая пленка - черная полиэтиленовая пленка - армированная плёнка STREN К каждой группе нужно описание ...Закрыт15 лет назад
Требуется написание СЕО-оптимизированной статьи с набором ключевых словЗавершен15 лет назад
- $250
Интернет сайту www.info-polimer.ru требуется "интернет продвижение". Обьясню ситуацию. Сейчас на контекстную рекламу по 15-20 запросам (не самым популярным) тратится порядка 15 000 рублей в месяц. При этом количество уникальных поситителей не превышает 30 человек в сутки. Подобная ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Фирме, торгующей укрывочными материалами (п\э пленка, армированная пленка и т.д.) требуется сайт визитка. Требования к нему крайне просты: Главная страница с ассортиментом Прайс-лист Контакты Сроки сжатые: 1-2 дня. На болтовню время терять не люблю, поэтому если пишите здесь, или ...Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
В довольно сжатые сроки требуется создать и в перспективе сверстать дизайн для Московского Театрального Художественно-Технического Колледжа. Сайт должен обладать оригинальным дизайном, и отражать основные направления обучения абитуриантов: Звукооператоры, Светооператоры, Художники по костюмам, Художники по гримму. Дизайн должен ...Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт15 лет назад