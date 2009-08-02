ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК (ENG>RU>UKR)

Переводы выполняю профессионально, качественно и грамотно. Все работы "читабельны" и написаны на человеческом языке:)

Специализация переводов:

– экономика, бизнес, финансы

– деловая переписка

– машиностроение

– нефтегазовая отрасль

– медицина

– бытовая техника

– общая тематика

Образование:

1) В/О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ (англ. перевод), диплом переводчика, Черновицкий Национальный Университет

2) В/О неоконченное ЭКОНОМИЧЕСКОЕ (международная экономика), 3-й курс, заочка, Киевский Национальный Торгово – Экономический Институт

Опыт работы:

- ПЕРЕВОДЧИК ТЕХ.ЛИТЕРАТУРЫ (ООО "Машзавод")

- СИНХРОННЫЙ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД на семинарах организации International School Project

О себе:

- отношение к работе с полной ответственностью

- выполнение взятых на себя обязательств в полном объёме

– умение хранить конфиденциальную информацию