ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК (ENG>RU>UKR)
Переводы выполняю профессионально, качественно и грамотно. Все работы "читабельны" и написаны на человеческом языке:)
Специализация переводов:
– экономика, бизнес, финансы
– деловая переписка
– машиностроение
– нефтегазовая отрасль
– медицина
– бытовая техника
– общая тематика
Образование:
1) В/О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ (англ. перевод), диплом переводчика, Черновицкий Национальный Университет
2) В/О неоконченное ЭКОНОМИЧЕСКОЕ (международная экономика), 3-й курс, заочка, Киевский Национальный Торгово – Экономический Институт
Опыт работы:
- ПЕРЕВОДЧИК ТЕХ.ЛИТЕРАТУРЫ (ООО "Машзавод")
- СИНХРОННЫЙ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД на семинарах организации International School Project
О себе:
- отношение к работе с полной ответственностью
- выполнение взятых на себя обязательств в полном объёме
– умение хранить конфиденциальную информацию