Чертежи, 3d-моделирование
- Разработка конструкторской документации на различное оборудование, инструмент, приспособления и пр...
- Чертежи любой сложности в 2D и 3D в программах Компас 3D, могу создать сборку .
- Разработка тех. процесса на изготовления деталей любой сложности на токарно, токарно-фрезерные, фрезерные, гравировальные, электроэрозионные станки.
- Расчет режимов резания, подбор инструмента для обработки.
- Разработка различных приспособлений для обработки деталей.
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