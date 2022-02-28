Чертежи, 3d-моделирование

- Разработка конструкторской документации на различное оборудование, инструмент, приспособления и пр...

- Чертежи любой сложности в 2D и 3D в программах Компас 3D, могу создать сборку .

- Разработка тех. процесса на изготовления деталей любой сложности на токарно, токарно-фрезерные, фрезерные, гравировальные, электроэрозионные станки.

- Расчет режимов резания, подбор инструмента для обработки.

- Разработка различных приспособлений для обработки деталей.