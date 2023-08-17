Портфоліо

Привіт! Мене звуть Тарас і я професійний копірайтер з багаторічним досвідом створення якісного контенту. Моя мета - втілювати ідеї в слова, за допомогою яких компанії досягають високої конверсії та успіху. Ознайомтеся з деякими зразками моєї роботи:

Кампанія для модного бренду одягу Завдяки моїм текстам бренд "Elegance" збільшив конверсію в інтернет-магазині на 30%. Мої слова допомогли відтворити елегантність та стиль колекцій, а також створити відчуття вишуканості серед цільової аудиторії.

Блог зі здорового способу життя Мій контент для блогу "HealthyLife" допоміг збільшити кількість підписників на 50%. Я писав цікаві та науково обґрунтовані статті про правильне харчування, фітнес та психологічний комфорт.

Презентаційні матеріали для технологічної компанії Моя робота над структурою та текстами презентацій допомогла стартапу "InnovateTech" залучити $1 млн інвестицій. Я вдало відтворив технічні складнощі у зрозумілі та переконливі слова.

Соціальні мережі для кулінарного блогера Моя стратегія контенту допомогла блогерці "TastyBites" збільшити взаємодію зі шанувальниками на 70%. Я керував її сторінкою, створюючи смачні рецепти та захопливі історії про кулінарні відкриття.