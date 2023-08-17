Привіт! Мене звуть Тарас і я професійний копірайтер з багаторічним досвідом створення якісного контенту. Моя мета - втілювати ідеї в слова, за допомогою яких компанії досягають високої конверсії та успіху. Ознайомтеся з деякими зразками моєї роботи:
Кампанія для модного бренду одягу Завдяки моїм текстам бренд "Elegance" збільшив конверсію в інтернет-магазині на 30%. Мої слова допомогли відтворити елегантність та стиль колекцій, а також створити відчуття вишуканості серед цільової аудиторії.
Блог зі здорового способу життя Мій контент для блогу "HealthyLife" допоміг збільшити кількість підписників на 50%. Я писав цікаві та науково обґрунтовані статті про правильне харчування, фітнес та психологічний комфорт.
Презентаційні матеріали для технологічної компанії Моя робота над структурою та текстами презентацій допомогла стартапу "InnovateTech" залучити $1 млн інвестицій. Я вдало відтворив технічні складнощі у зрозумілі та переконливі слова.
Соціальні мережі для кулінарного блогера Моя стратегія контенту допомогла блогерці "TastyBites" збільшити взаємодію зі шанувальниками на 70%. Я керував її сторінкою, створюючи смачні рецепти та захопливі історії про кулінарні відкриття.
Рекламні слогани для ігрового додатку Мої креативні гасла допомогли додатку "AdventureQuest" здобути популярність серед геймерів. Завдяки чіткому вираженню переваг гри, кількість завантажень зросла на 40%.