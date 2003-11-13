Не будет второго шанса, произвести Первое впечатление!

Говоря о себе , не могу не подметить то,что Я являюсь достаточно общительным,грамотным,образованным,начитанным и всесторонне развитым человеком.За мою небольшую жизнь,мной было прочитано около 40 книг .

Важнейшую роль в моей жизни имеет общение с людьми,с ранних лет владею ораторским искусством,поэтому общаться устно и письменно мне не составляет никакого труда.

Не хочется просто перечислять свои достоинства,хочется показать себя в работе,ведь я очень трудолюбивый,целеустремлённый и стрессоустойчивый человек,который готов к любым трудностям, и найдёт выход из любой ситуации!

Я люблю познавать новое и делиться своими знаниями с окружающим миром, поэтому буду рада быть полезной !