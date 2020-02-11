Отбелю ваши зубы лучше чем стоматолог
Уберу прыщи качественнее косметолога
-Ретуширование портретов
-Реставрация фото
-Замена фона
-Обработка любой сложности
По факту я могу от "Добавь больше дыма от кальяна" до "Добавь меня стоящим на носу межгалактического крейсера и отбивающегося от тысячи повстанцев с бластерами пролетая мимо двойной звезды XTE J1650-500"
Стараюсь воплотить все желания заказчика на фотографии.
Поэтапно согласую и отправляю заказчику каждый этап работы.
Я НЕ гонюсь ЗА деньгами! Если я не могу понять ваши предпочтения или задача для меня будет казаться не выполнимой, то я откажусь от задания
Берусь за работу в 1 день
Нужно для заказа:
- Исходник фото без наложенных эффектов
- Более детальная информация о том, что вы хотите видеть на фотографии
Действие аккаунта приостановлено!