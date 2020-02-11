Отбелю ваши зубы лучше чем стоматолог

Уберу прыщи качественнее косметолога

-Ретуширование портретов

-Реставрация фото

-Замена фона

-Обработка любой сложности

По факту я могу от "Добавь больше дыма от кальяна" до "Добавь меня стоящим на носу межгалактического крейсера и отбивающегося от тысячи повстанцев с бластерами пролетая мимо двойной звезды XTE J1650-500"

Стараюсь воплотить все желания заказчика на фотографии.

Поэтапно согласую и отправляю заказчику каждый этап работы.

Я НЕ гонюсь ЗА деньгами! Если я не могу понять ваши предпочтения или задача для меня будет казаться не выполнимой, то я откажусь от задания

Берусь за работу в 1 день

Нужно для заказа: