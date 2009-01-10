TALLlA

Наталья Быкова TALLlA

 
38 летРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Образование:

Высшее

2001-2007гг Иркутский Государственный Медицинский Университет

2008-2009гг интернатура в ИГИУВ

Курсы:

2007г. Рекламное мастерство

2007г. Графический редактор Adobe Photoshop

2008г 1С:Торговля и Склад

Навыки:

MS Office ( Word, Excel, Access, PowerPoint)

Слепой 10-пальцевой метод набора текста

Желаемая работа:

-рерайт, копирайт по различным темам (предпочтительно медицина, кино, сотовые телефоны, компьютеры, туризм )

-наполнение сайтов, форумов

-обработка фотографий

Личностные качества:

целеустремленность, ответственность, аккуратность

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