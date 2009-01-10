Образование:
Высшее
2001-2007гг Иркутский Государственный Медицинский Университет
2008-2009гг интернатура в ИГИУВ
Курсы:
2007г. Рекламное мастерство
2007г. Графический редактор Adobe Photoshop
2008г 1С:Торговля и Склад
Навыки:
MS Office ( Word, Excel, Access, PowerPoint)
Слепой 10-пальцевой метод набора текста
Желаемая работа:
-рерайт, копирайт по различным темам (предпочтительно медицина, кино, сотовые телефоны, компьютеры, туризм )
-наполнение сайтов, форумов
-обработка фотографий
Личностные качества:
целеустремленность, ответственность, аккуратность
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