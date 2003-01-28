TDAlexPM

Александр TDAlexPM

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Знятись в вiдеоролику та озвучити його

    $135

    Шукаємо актора для зйомки у відеоролику в стилі фейк викриття. Після укладення угоди надамо повне технічне завдання та сценарій. Важливо бути готовим до зйомки та озвучення.

    Озвучка видеоСъёмка видео
    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Новина

    $50

    Необхідна озвучка новини про 30-річного програміста з Києва, який виграв 1 мільйон гривень в онлайн-казино, використовуючи свою розробку в сфері штучного інтелекту. Стиль подачі нейтральний, з емоційним відтінком, аналогічний новинам ТСН. Рекомендовано дотримуватись балансу між емоційністю та професійністю.

    Озвучка видеоМашинное обучениеНейросети
    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Новина

    $50

    Необхідно озвучити новину про 30-річного програміста з Києва, який виграв 1 мільйон гривень в онлайн-казино, використовуючи свою розробку в області штучного інтелекту. Стиль подачі - нейтральний з відтінком здивування і захоплення. Важливо дотримуватися балансу між емоційністю та професійністю, правильно вимовляти терміни та наголоси.

    Озвучка видеоМашинное обучениеНейросети
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Новина
Машинное обучениеНейросетиОзвучка видео
Сотрудничество прошло хорошо! Спасибо!
Отличный диктор
Ответный отзыв