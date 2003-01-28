Шукаємо актора для зйомки у відеоролику в стилі фейк викриття. Після укладення угоди надамо повне технічне завдання та сценарій. Важливо бути готовим до зйомки та озвучення.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $135Фотосъемка5 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необхідна озвучка новини про 30-річного програміста з Києва, який виграв 1 мільйон гривень в онлайн-казино, використовуючи свою розробку в сфері штучного інтелекту. Стиль подачі нейтральний, з емоційним відтінком, аналогічний новинам ТСН. Рекомендовано дотримуватись балансу між емоційністю та професійністю.Озвучиваниенет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необхідно озвучити новину про 30-річного програміста з Києва, який виграв 1 мільйон гривень в онлайн-казино, використовуючи свою розробку в області штучного інтелекту. Стиль подачі - нейтральний з відтінком здивування і захоплення. Важливо дотримуватися балансу між емоційністю та професійністю, правильно вимовляти терміни та наголоси.Озвучивание1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
2 года назад
Машинное обучениеНейросетиОзвучка видео
Сотрудничество прошло хорошо! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный диктор