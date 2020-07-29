Создание качественных баннеров для социальных сетей
Здравствуйте!
Делаю качественные баннеры для социальных сетей и сайтов.
К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получаете нешаблонный, разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю концепции наиболее подходяходящие для Вашего дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.
После утверждения вами макета, предоставляю исходник в psd.
Портфолио
- Баннер для Instagram101 просмотр
- Баннер для Instagram87 просмотров
- Баннеры для сайта93 просмотра
- Баннеры для сторис в Инстаграм85 просмотров
- Баннер для карусели ВК64 просмотра
- Обложка для ВК71 просмотр
- Обложка для ВК48 просмотров
- Обложка для ВК51 просмотр
- Баннер для BK, Facebook63 просмотра
- Баннер для BK, Facebook59 просмотров
- Баннер для BK, Facebook38 просмотров
- Ресайзы для рекламной компании Яндекс/Google61 просмотр
Баннеры
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