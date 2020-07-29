Создание качественных баннеров для социальных сетей

Здравствуйте!

Делаю качественные баннеры для социальных сетей и сайтов.

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получаете нешаблонный, разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю концепции наиболее подходяходящие для Вашего дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После утверждения вами макета, предоставляю исходник в psd.