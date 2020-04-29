Logo design | UX & UI design | Stationery design
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, создание макетов для продукта, (UX/UI дизайн)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через месенджеры (телеграм, ватсап, вайбер) +998937833737
Qiwi: +998937833737
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Шохаббос.