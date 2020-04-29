THEKING-R

Шохаббос Султанов THEKING-R

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Logo design | UX & UI design | Stationery design

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, создание макетов для продукта, (UX/UI дизайн)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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﻿Qiwi:  +998937833737

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Шохаббос.